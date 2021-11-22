減重醫師分享3種「低熱量宵夜」　吃得飽、不會胖還能助眠

▲選擇較健康的宵夜，不肚餓也較不易胖。（圖／unsplash、pixabay，以下同）

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現代人工作量大，有時候下班都已經晚上8、9點，有些服務業甚至到晚上10點後才能回家，那時吃晚餐等同宵夜，「吃晚餐」不但易胖，心理壓力也大，家庭醫學科主治醫師許書華日前接受媒體訪問時表示，看診到晚上12點有時是吃晚餐兼宵夜，他會選擇3種食物，不但較不易胖，也能吃飽。

雞胸肉

許多人不喜歡吃、覺得乾硬的雞胸肉，其實是高蛋白質且低脂的部分，不但熱量低也能帶來飽足感，使用水煮或乾煎的方式，加點蔬菜或甜份不高的水果，口感也會變得更豐富，清清爽爽吃起來也無負擔。而賣場有做好的即時雞胸肉，在購買時要注意是否有墮量的食品添加物跟鹽分，其實自己在家裡做就很簡單了。

香蕉

香蕉不但食用方便，且也是熱量低的水果之一，有豐富的膳食纖維，還有果膠、色胺酸與礦物質鈣、鎂、鉀等，營養豐富，有時候去買一點放在家裡，方便又好用，而且還能幫助安定心神，幫助睡得更好。

水煮蛋

雞蛋有豐富的蛋白質，且熱量不高，方便飽肚，另含有色胺酸，也可以幫助入睡，水煮蛋的做法不但簡單，也不會有過度調理的情況，若覺得沒有味道，可撒上適量的鹽，即便晚上嘴饞想來份宵夜，也是個不錯的選擇。

而醫師也提醒，吃宵夜最好把握幾個原則，對身體更加健康，首先要選擇原型食物，一顆蘋果比蘋果加工零食好，也可以選擇低糖份的水果當宵夜，芭樂、香蕉等，若喜歡吃澱粉，就選低GI的食物，像是燕麥，泡牛奶喝容易飽腹又溫暖，還有助眠效果。

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