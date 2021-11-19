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Chloé聯名滑雪裝、麵包鞋太可愛！秀英與Jessica示範韓妞冬季穿搭

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記者鮑璿安／台北報導

Chloé在去年（2020年）11月與滑雪裝束品牌Fusalp發表聯名系列後，終於在此時迎來二度合作，以冬日白及海軍藍作為主色調，發佈羊毛領長外套、滑雪夾克、羽絨斗篷等單品，散發濃濃冬季風情。該系列更由韓星Jessica鄭秀妍、秀英、Twice成員娜璉親自演繹。

▲▼Chloé 。（圖／品牌挺）

▲▼Chloé 。（圖／品牌挺）

▲ Jessica鄭秀妍與女團Twice成員娜璉滑雪造型來自Chloé與Fusalp聯名系列 。（圖／品牌提供）

Chloé與Fusalp均誕生於1952年，因此結下聯名之緣， Jessica鄭秀妍與韓國女團Twice成員娜璉在去年就演繹了第一波聯名，穿著冬日白及海軍藍標誌羽絨衣滑雪裝備，厚重服裝卻藏不住少女氣息，成功讓聯名單品受到關注。

▲▼Chloé 。（圖／品牌挺）

▲▼Chloé 。（圖／品牌挺）

▲▼Chloé 。（圖／品牌挺）

▲秀英穿著羽絨斗篷外套。（圖／品牌提供）

今年雙方品牌再度攜手，延續聯名的海軍藍主色調，請到南韓女星秀英穿著羽絨斗篷外套，連帽休閒設計搭配法式復古條紋，以玫瑰褐及古董鏽色作點綴，既耐看又是保暖首選，每件單品均繡有聯名徽章，增添收藏價值。

▲▼Chloé 。（圖／品牌挺）

▲Chloé還加碼帶來Moon Boot聯名系列「麵包鞋」雪靴 。（圖／品牌提供）

此外，Chloé還加碼帶來Moon Boot聯名系列「麵包鞋」雪靴，以襪套鞋面與登山鞋帶的搶眼設計，顯眼的厚底輪廓造型搭配百搭焦糖色系，可愛指數滿分，同時兼顧創意總監Gabriela Hearst的永續時尚願景，採用可生物分解鞋底更加環保。

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA冬季毛絨單品 。（圖／品牌提供）

除了Chloé新系列之外，PRADA全新的冬季商品也涵蓋滑雪配件，先前更在Bellavita寶麗廣場開展了「Prada Chalet」小木屋期間限定店，陳列全新Prada服飾系列，如喀什米爾羊絨帽飾、圍巾，Re-Nylon和Re-Nylon Piuma絎縫夾克、背心洋裝，以及羔羊毛手提包，及各種高山雪地雙板滑雪板、單板滑雪板。

關鍵字：

Chloé, 滑雪, 秀英, 韓星, 少女時代, Twice, 娜璉

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