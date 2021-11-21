「基隆咖啡廳」每間都超厲害！招牌無水咖哩、草莓布丁蛋糕必吃

圖、文／MENU美食誌

來基隆沒去咖啡廳放鬆一下實在太可惜啦！喝一口咖啡配上日落的夕陽！

圖們咖啡 TUMAN CAFÉ

基隆市／中正區

藏身老舊公寓中格外引人注目，藍天水景還能俯瞰漁船停歇港口旁。必點招牌無水咖哩，香濃的咖哩味帶著香甜，現煎雞腿肉肉質軟嫩，外皮帶脆口，屬於台式風格的咖哩飯，一旁搭配是基隆在地特色吉古拉，口感層次豐富許多。低消是一杯飲品。

▲圖們咖啡 TUMAN CAFÉ（圖／美食客熊熊愛吃鬼提供）

閑閑咖啡

基隆市／中正區

位於正濱漁港斜對面，二樓可以直接欣賞正濱港灣彩色屋。必點店內招牌草莓布丁蛋糕，兼具視覺與味覺的美味甜點，把海綿蛋糕鋪底，上面放了一整顆布丁，旁邊擺滿新鮮草莓，上桌時香氣撲鼻！

▲閑閑咖啡（圖／美食客Kaiwen Liu提供）

三奇壹號咖啡館

基隆市／仁愛區

以爺爺的漁船命名，並以貨櫃、鎢絲燈以及舊辦公鐵櫃作布置，搭配帶有海洋風的照片。讓咖啡廳每一個角落，都能感受到海港文化元素。草莓大壩千層，一顆顆通紅的切片草莓，被滿滿的奶油給包裹，爽口微酸的草莓，以不甜膩的奶油襯托，最後淋上優格醬。





▲三奇壹號咖啡館（圖／美食客biyu提供）

暖日咖啡 WARM DAY CAFE

基隆市／仁愛區

咖啡廳位於海洋廣場正對面的民宅二樓。內部裝潢走森林系少女路線，木質風吧臺、綠色植栽加上各式可愛抱枕。暖日的鬆餅都有包麻糬，有最常見的花朵形狀，也有可愛的小圓鬆餅。每人低消一杯飲料。

▲暖日咖啡 WARM DAY CAFE（圖／美食客Baalssss提供）

貓町咖啡CATTOWN : COFFEE STAND

基隆市／仁愛區

店內空間不大，座位數有限，店家提供免費WiFi及一小時的插座充電服務！。老闆擁有SCA國際咖啡師證照，在這裡可以喝到來自老闆專業推薦的精品咖啡，對咖啡豆品質要求的饕客可別錯過啦！

▲貓町咖啡CATTOWN : COFFEE STAND（圖／美食客JIAN愛吃美食提供）

安樓咖啡 ENZO CAFE

基隆市／仁愛區

五層樓獨棟透天厝老屋再生，絕美花磚老宅超時髦！每人低消為飲品一杯，如遇客滿，用餐限時兩小時，甜點品項以當日現場為主，平日接受四人以上訂位。假日以現場候位為主。

▲安樓咖啡 ENZO CAFE（圖／美食客Chiu Chen Chen提供）

曙‧初見咖啡 CHUJIAN CAFE

基隆市／仁愛區

藏匿在基隆舊大樓裡的港式咖啡館，極具香港風華的啜飲空間籠罩濃厚的愛戀氛圍，彷彿走入港片中的小歌廳。以港式餐點為主，經典的港式美食菠蘿油、蛋塔、多士、番茄撈麵等等都有喔！

▲曙‧初見咖啡 CHUJIAN CAFE（圖／美食客游來遊去提供）

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