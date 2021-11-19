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凱特王子妃穿舊禮服被讚環保女神　弟媳名牌上身談艱苦過往被噓爆

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▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲威廉王子（左）與凱特王子妃在皇家大匯演活動上齊唱國歌。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子與凱特王子妃昨晚盛裝出席由英國皇家匯演慈善會舉辦的表演活動，向來勇於挑戰亮色服裝的凱特，穿上綴滿亮片的祖母綠色長禮服亮相，王室迷立刻認出這又是舊衫，被讚環保女神，相較之下遠在美國的弟媳梅根馬可（Meghan Markle），因上美國知名脫口秀《艾倫秀》大談她過去的艱辛生活，卻穿著要價約5萬元的名牌襯衫，被外媒噓爆。

▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特王子妃重穿Jenny Packham祖母綠色長禮服。（圖／路透社）

凱特再次穿上的綠色亮片禮服出自英國設計師品牌Jenny Packham，她2019年出訪巴基斯坦時首次穿此設計，多年來她一直保持穠纖合度的身材，因此相隔兩年再穿上依然完美，配上約4,700元的金色Missoma扇形耳環，優雅又時髦。

▲▼ 凱特 。（圖／路透社）

▲凱特佩戴英國品牌Missoma扇形耳環，約4,700元。（圖／路透社）

而卸下英國王室資深成員身分遠走美國、卻又以公爵夫人自居的哈利王子夫人梅根馬可，在美國出席公開活動或接受訪問，總是不同名牌加身，包括懷孕期間接受歐普拉專訪所穿的Giorgio Armani黑色連身裙、美國設計師品牌Carolina Herrera、超過22萬元的義大利品牌Loro Piana紅色套裝、16萬元Valentino短洋裝等，近日登上《艾倫秀》則穿上要價約5萬元的Oscar de la Renta鏤雕氣球袖白襯衫，大吐苦水談剛出道的辛苦，慘獲歐美媒體一面倒負評。

▲▼ 梅根馬可 。（圖／翻攝theellenshow IG）

▲梅根馬可穿約5萬元的Oscar de la Renta鏤雕氣球袖白襯衫，登上《艾倫秀》。（圖／翻攝theellenshow IG）

►黛安娜王妃珍珠永流傳　凱特王子妃穿舊衣配婆婆牌珠寶搭出新意

►梅根馬可甩說謊精罵名　大紅深V禮服稱霸紐約晚宴

關鍵字：

凱特, 王子妃, 梅根馬可

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