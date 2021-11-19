東京迪士尼「巧克力棒」藏可愛玄機！　一咬下米奇現形了融化少女心

編輯 ／Ann

雖然疫情打亂了旅行腳步，但是看看海外新鮮小物還是能療癒一下，近期東京迪士尼推出了限定的巧克力棒，不僅包裝上印製了專屬的米奇、米妮圖樣，甚至巧克力棒本身也藏入趣味玄機，一口咬下才會發現亮點，原來米奇「躲」在裡頭。

東京迪士尼不定時推出限定商品，這回引起討論的是一款Pocky巧克力棒，包裝上寫著迪士尼樂園字樣，搭配上靈魂人物米奇與米妮正在高歌指揮樂隊的模樣相當可愛。最獨特之處莫過於一咬下去，會發現巧克力棒中藏有米奇的「切割面」圖案，隱身其中成為可愛亮點，將經典的圓耳朵臉蛋肖像神還原，同時巧克力棒也比起正常款式要長一些，所以吃到最後每一口都能擁有驚喜感。

▲東京迪士尼限定巧克力棒藏入米奇 。（圖／翻攝自推特）



而巧克力棒也貼心使用獨立包裝，一盒有15根，並以經典略微帶有苦調的巧克力，與餅乾棒融合在一起，吃下去口感甜而不膩，大人小孩都會喜歡。這款巧克力棒將在12月1日開賣，並限定迪士尼樂園內的World Bazaar Confectionery、迪士尼海洋內的Valentina's Sweet販售。