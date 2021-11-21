奧斯塔羅12星座一周運勢1122-1128　金牛該好好休息、天秤情緒支出增加

20211122-1128奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！積極的想突破現況，原因來自對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面更多注意，別將自己逼得太緊。

TOP2：獅子座愛情運最旺！雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通。

TOP3：雙子座金錢運最旺！偏財運優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔。

本周需注意星座

1.牡羊座事業運需要留意：顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

2.水瓶座愛情運需要留意：對於情感稍微產生逃避的想法，面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的積極態度，另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱，需多留意。

3.天秤座金錢運需要留意：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意，避免像是情緒支出的狀況。

牡羊座



整體運勢★★★★

對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周，另外奧斯提醒牡羊朋友下周自負大上許多，面對與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負。

愛情運勢★★★

感情方面的爭執狀況開始存在，對於目前情感的心開始轉向外頭或是因為出現競爭者、其他對象讓心不再安穩，建議下周多留意愛情世界中的自己。

事業運勢★★

面對學事業顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

金牛座



整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓金牛朋友一直以來的緊繃終於可以稍稍喘息一下，奧斯建議可以放鬆好好休息。

愛情運勢★★★★

雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐。



事業運勢★★★★★

積極的想突破現況，原因來自對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面更多注意，別將自己逼得太緊。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資。

雙子座



整體運勢★★

雙子朋友則顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面的處理事情或是面對生活上的事務，顯得較逃避。



愛情運勢★★

對於情感上的付出開始計較了起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生。

事業運勢★★★

學事業方面顯得綁手綁腳，做事情放不太開，雖然仍舊有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁。

金錢運勢★★★★

偏財運優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔。

巨蟹座



整體運勢★★★

不滿足的感覺將充斥在巨蟹朋友的生活裡頭，但這樣的不滿足並非外在的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，而這樣的狀況也將導致下周容易推掉些好機會。



愛情運勢★★★

對於情感上的不滿在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做得不夠，不夠體貼或是不夠包容你，但奧斯提醒你感覺是雙向的唷。



事業運勢★★

學事業方面下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，避免一些無謂爭執或多點禮貌，會好一些。

金錢運勢★★

正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財，多注意囉。

獅子座



整體運勢★★★★

獅子朋友行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，奧斯提醒行動力的提升讓你顯得極積許多。

愛情運勢★★★★★

雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通。

事業運勢★★★★★

學事業方面如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果業務或自有公司類型的朋友也有望進點新案子，工作上有突破。

金錢運勢★★★★★

正財運良好，建議在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

處女座



整體運勢★★★

處女朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生。

愛情運勢★★★

雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★

學事業將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

天秤座



整體運勢★★

天秤座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。

愛情運勢★★

突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願調整自己，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業運勢★★

對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到自己的工作。

金錢運勢★★

財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意，避免像是情緒支出的狀況。

天蠍座



整體運勢★★★★★

天蠍朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周。

愛情運勢★★★★

一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下周彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。



事業運勢★★★★

學事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中。



金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息。

射手座



整體運勢★★★

射手朋友則顯得消極許多，在面對長久以來熟悉的事物或是工作也較提不起勁，有一部分原因是下周意會到自己的不足，也正開始思考方式增進自己的實力。

愛情運勢★★★★

情感中的相處則顯得溫和許多，對另一半的付出更加無怨無悔，讓另一半在下周感到窩心許多，也變得更加親密。

事業運勢★★★★★

下周更加努力的在目前工作上，沒有其他的想法，只是單純地想把目前的工作做好，而這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價。

金錢運勢★★★★

偏財運良好，自己接案子的朋友可以多和朋友接觸，也許會意外獲得還不錯的金錢入帳。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友要好好把握囉！過去的辛苦付出與勞累都逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落。

愛情運勢★★★★

雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫了，所以在感情中也顯得成熟許多，感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周。



事業運勢★★★★★

學事業下周也顯得順利許多，若是過去對於工作上有努力付出的朋友也有望開始獲得回報，雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不再那麼在意。

金錢運勢★★★★★

正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報囉。

水瓶座



整體運勢★★★

水瓶朋友下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況不再如此強烈，在面對事情上會較被動些。



愛情運勢★★

對於情感稍微產生逃避的想法，面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的積極態度，另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱，需多留意。

事業運勢★★

下周面臨學事業工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。



金錢運勢★★

正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議做增資動作。

雙魚座



整體運勢★★

雙魚朋友的信心度與堅持度下降許多，在面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情時的堅持度要再高一點會比較好。



愛情運勢★★★

下周雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事。

事業運勢★★★

自信心不足的狀況在學事業方面尤其明顯，也因為如此導致自己與現在的環境產生了隔閡，讓自己腳步慢了許多，因此有進度落後的狀況出現。



金錢運勢★★

正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

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