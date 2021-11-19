52歲伊能靜有烏黑秀髮　兩種洗髮精交換用、打泡機打出泡沫再上頭都是秘訣

記者李薇／綜合報導

伊能靜擁有一頭烏黑亮麗的長髮，即便已經53歲了，依舊髮量豐厚，到底是怎麼做到的呢？伊能靜最近也在《小紅書》分享秀髮亮麗的秘訣，不用高貴的洗髮精，反而挑選適合自己的產品，並且透過每天護理，加強秀髮的豐盈亮麗。

▲伊能靜擁有一頭烏黑秀髮。（圖／翻攝自微博）



1.交互不同的洗髮精使用

伊能靜表示，自己習慣交互不同款的洗髮精使用，因為洗髮精用久了會有耐受度的問題，原本洗著覺得頭髮很蓬鬆，後來會越洗越覺得沒有效果，所以都會交換著使用，一瓶輕盈系列的洗髮精、一瓶髮根養護的款式，兩款交換著用，就可以達到很好的效果。

2.洗頭前先用梳子按摩頭皮

在洗頭髮前，伊能靜會挑選大板梳從髮根梳到髮中，按摩頭皮，並且使用背部的木頭稍微拍打一下整個頭皮，挑選小一點的梳子解決髮尾細部打結的狀況，就可以去洗髮。

▲伊能靜的秀髮靠保養出來的。（圖／翻攝自微博）



3.使用打泡機打出泡沫

跟一般人直接洗髮精上頭完全不同，伊能靜會先用打泡機將洗髮精打出泡沫，接著才鋪抹上頭，並且使用指腹按摩整個頭皮，千萬不能用抓的，以免傷害到頭皮狀態，先大面積的洗第一次，接著第二次會著重在髮尾的部分，輕輕按摩。

4.護髮素加強按摩

取大約50元硬幣大小的髮膜，塗抹在髮中到髮尾的位置，並且使用手指將滋養精華按入髮絲，最後使用浴帽將所有髮絲包裹起來，護住等個幾分鐘，就可以沖洗掉並且吹頭。