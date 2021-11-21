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《鬼滅》「日輪刀摺疊傘」整支黑色帥到爆　打開來竟是滿滿紫藤花

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編輯／Emily　圖／翻攝自movic.jp、p-bandai.jp

日本動漫《鬼滅之刃》人氣居高不下，目前有「無限列車篇」動畫版持續熱播，接下來還有第二季「遊郭篇」將登場，許多相關周邊也跟著推出。日本MOVIC公司就有一款「日輪刀摺疊傘」讓粉絲們心動，整支是黑色的，傘柄做成日輪刀刀柄造型，把傘打開上面還有紫藤花圖案，帶著它彷彿成了鬼殺隊的一員。

▲日輪刀摺疊傘。（圖／翻攝自movic.jp）

▲日輪刀摺疊傘。（圖／翻攝自movic.jp）

《鬼滅之刃》中鬼殺隊成員都配有一把日輪刀，是斬除惡鬼必備的武器，「日輪刀摺疊傘」就以此為靈感設計，將日常生活中的小物變得充滿特色。摺疊傘是黑色系，傘柄做成日輪刀刀柄、刀鍔模樣，還原度非常高，拿在腰間就像變成炭治郎，下雨時趕快拔出日輪刀擊退壞天氣吧！

▲日輪刀摺疊傘。（圖／翻攝自movic.jp）

「日輪刀摺疊傘」收著的時候造型帥氣，打開之後非常唯美，黑色傘面印滿灰色的紫藤花圖案，這是在故事中具有象徵意義的花紋，撐傘時抬頭看到滿滿的紫藤花，特別有浪漫氛圍，傘套也同樣有紫藤花圖案。有了這把摺疊傘會讓你開始期待下雨天，雖然是動漫周邊，但造型好看、低調，帶出去不用怕太中二。

▲日輪刀摺疊傘。（圖／翻攝自movic.jp）

▲日輪刀摺疊傘。（圖／翻攝自movic.jp）

喜歡動漫相關周邊的話，日本Bandai公司則是把另一部熱門動漫《咒術迴戰》裡有名的「宿儺手指」，做成可愛小靠墊，從手指的形狀、顏色到紋路都神還原，靠墊尺寸剛好能當趴睡時墊的小枕頭，或是在用電腦時把手枕在上面，非常適合擺在辦公桌，上班有「宿儺手指靠墊」陪伴超級療癒。

▲日輪刀摺疊傘。（圖／翻攝自movic.jp）

▲日輪刀摺疊傘。（圖／翻攝自movic.jp）

▲日輪刀摺疊傘。（圖／翻攝自movic.jp）

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關鍵字：

鬼滅之刃, 日輪刀, 雨傘, 鬼殺隊

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