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三大星座可能患有戀愛恐慌症！第一名戀愛就會梭哈所有，所以害怕被傷害

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文／Squid

想愛卻又怕受傷害？根據調查發現，平均單身超過半年的台人中，4成人自認患有「戀愛恐慌症」，即對戀愛渴望，但同時卻又怕再度受傷。對此，7成台女也坦承，年過32歲後反而容易想太多，尤其最怕愛上「三觀不同」的對象；半數台男則最擔心對象無法融入自己的生活圈而猶豫是否該進入新戀情。

▲SweetRing,交友,星座,。（圖／pexels）

想愛卻又怕受傷害的「戀愛恐慌症」，最會在失戀6個月之時出現！4成台人就自認，單身超過半年後最容易陷入矛盾，處在開始享受單身的自由，但同時卻又渴望有人陪伴愛相隨。其中，7成台女更自認，年過32歲後就容易想太多，尤其最怕愛上「三觀不同」的對象，無法光靠衝動就進入新戀情。

半數台男則最擔心對象無法融入自己的生活圈，需要多相處考量評估對象和朋友、家人間的契合度，而導致無法快速進入戀愛關係。

▲SweetRing,交友,星座,。（圖／pexels）

戀愛交友App《SweetRing》從星座分析也發現，這幾個星座最容易有「戀愛恐慌」的症頭！第一名是顧家溫柔的巨蟹座，愛上了就會「梭哈」所有，但也害怕毫無保留的自己會再次受傷；第二名則是自尊心比較高的處女座，會築起超高的心牆不輕易「開門」，就怕自作多情被拒絕，只好一直用工作、嗜好等「精進自己」的理由拒絕承認自己的「渴愛」症頭。

第三名則是天秤座，內心敏感的天秤渴望被理解，又因為天生就被動個性難以破除單身魔咒，會裝作不在乎戀愛的樣子，導致身邊的人也認為天秤很「安於現狀」，現實卻是單身久了就更加恐懼發展親密關係！

▲SweetRing,交友,星座,。（圖／pexels）

關鍵字：

SweetRing, 交友, 星座

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