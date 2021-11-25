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韓妞新寵「鮮奶油咖啡」DIY超簡單！加櫻桃、巧克力比400次好喝太多

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編輯／Emily　圖／海濱圖書提供

韓國的「400次咖啡」先前風靡一時，雖然外型吸睛，實際上喝過卻都是負評，想要兼具美觀和好喝，就來試著做韓系「鮮奶油咖啡」吧！這裡有2款簡易食譜，讓你在家就能輕鬆DIY，在咖啡上面放入如雲朵般的發泡鮮奶油，能中和咖啡苦味，又能打造絕美外觀。

前置：製作發泡鮮奶油

「鮮奶油咖啡」的重點就是上面那坨綿密的鮮奶油，它的製作方法很簡單，先在100ml冰涼鮮奶油中放入10g砂糖混合均勻，攪打至打蛋器倒過來時，奶油的彎曲弧度像鷹爪即完成。記得要先放在冰箱一天後再使用。

黑櫻桃牛奶咖啡

黑櫻桃牛奶咖啡甜美又香氣四溢，頂端放了像雲朵般的發泡鮮奶油，讓人喝了心情飄飄然，若再追加充滿櫻花香氣的櫻花糖漿也很棒。

▲鮮奶油咖啡。（圖／海濱圖書提供）

材料：

義式濃縮咖啡 40ml
牛奶 80∼100ml
糖漬櫻桃 10g
發泡鮮奶油 1勺
櫻桃1顆
（冷：冰塊1/3杯）

▲鮮奶油咖啡。（圖／海濱圖書提供）

作法：

#熱

1.萃取40ml義式濃縮咖啡。
2.溫杯。預先準備咖啡杯裝入熱水再倒出，或是使用微波爐加熱30秒。
3.在預熱的咖啡杯中倒入義式濃縮咖啡，再放入糖漬櫻桃。
4.將100ml的牛奶加熱後，倒入3中。
5.在咖啡上放上發泡鮮奶油，再放上櫻桃裝飾。

#冷

1.萃取 40ml 義式濃縮咖啡。
2.將糖漬櫻桃放入萃取的義式濃縮咖啡中。
3.在準備好的杯子中倒入2，放入冰塊後，倒入 80ml 的冰牛奶。
4.在咖啡上放上發泡鮮奶油，再放上櫻桃裝飾。

鮮奶油巧克力咖啡

義式濃縮咖啡加上巧克力糖漿，倒入適量牛奶後，以鮮奶油作為結尾的飲品。鮮奶油攪打得具有分量感卻不會太堅挺，是飲品製作的重點。飲用時不將咖啡、牛奶和鮮奶油混合在一起，而是傾斜咖啡杯依序飲用，才是享用這道飲品的美味祕訣。

▲鮮奶油咖啡。（圖／海濱圖書提供）

材料：

義式濃縮咖啡30∼40ml
牛奶130ml
巧克力糖漿20∼30ml
發泡鮮奶油1勺
（熱：巧克力塊適量）
（冷：冰塊 1/2杯、可可粉少許）

▲鮮奶油咖啡。（圖／海濱圖書提供）

作法：

#熱

1.萃取30ml義式濃縮咖啡。
2.在義式濃縮咖啡中放入20ml巧克力糖漿，混合均勻。
3.溫杯。預先準備咖啡杯裝入熱水再倒出，或是使用微波爐加熱30秒。
4.將2倒入預熱的咖啡杯中。
5.將130ml 牛奶加熱後倒入4中，注意不要產生氣泡，再放上發泡鮮奶油。
6.巧克力塊研磨成巧克力屑，撒在發泡鮮奶油上（使用食物磨泥器研磨巧克力塊也可以）。

#冷

1.萃取40ml義式濃縮咖啡。
2.在義式濃縮咖啡中放入30ml巧克力糖漿，混合均勻。
3.在預先準備好的杯子中放入冰塊後，倒入2。
4.再倒入130ml冰牛奶，放上發泡鮮奶油。
5.將可可粉撒在發泡鮮奶油上即完成。

▲鮮奶油咖啡。（圖／海濱圖書提供）

★書名：咖啡館職人解密
★作者：申頌爾
★出版社：海濱圖書
★出版日期：2020/04/09
★建議售價：新台幣480元

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關鍵字：

咖啡, 手作, 飲品, 飲料, 鮮奶油

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