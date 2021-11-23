孟耿如翻領襯衫配短褲根本「最美孕少女」　4款法式復古風格衣櫃必備

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孟耿如於臉書發文宣佈懷孕後，首度現身「台灣義行獎」活動，身穿亮眼的藍色大翻領澎袖襯衫，搭配合身的A字高腰短褲，顯得優雅又俏皮，網友表示「這些照片會讓我懷念高塔公主」，可見孟耿如就算懷孕，依舊少女感十足。想學習孟耿如「最美孕少女」的少女感穿搭，衣櫃絕對必備一件法式復古襯衫，快來一起看看吧。

▲孟耿如懷孕3個月出席活動，大翻領澎袖襯衫根本少女。（圖／台灣義行獎提供）



法式大翻領澎袖襯衫

孟耿如身上的大翻領澎袖襯衫，在細節上增加許多小巧思，微高領加上長領結的設計，綜合掉襯衫視覺上的嚴肅感；領子上的花邊皺摺，與復古的澎袖設計，增加了襯衫的俏皮感，搭配合身的A字高腰短褲與高跟襪靴，呈現孟耿如纖細好身材，完全看不出是懷孕三個月的準媽咪呢。

▲孟耿如穿法式大翻領澎袖襯衫，領子可愛細節也不放過。（圖／翻攝自IG@summer1991720）

▲法式大翻領澎袖襯衫不只單穿時髦，疊加外套也別有一番風味。（圖／翻攝自小紅書@伍柒壹）

大翻領襯衫

近年復古風再度流行，由於大翻領襯衫不分年齡、身材，怎麼穿都好看，而成為熱賣的百搭單品。經典的大翻領設計，不只拉長脖子的比例，還會顯得臉很小；大大的領子隨便搭配都是全身焦點。著用寬鬆西裝褲，可穿出氣質歐膩感；經典不敗的牛仔褲，搭配大翻領襯衫，就是性感的法式復古風，不管單穿還是疊穿都好看，想入手法式復古襯衫，這件必收！

▲大翻領襯衫加上外罩裙裝，甜美夢幻程度簡直破表。（圖／翻攝自小紅書@午睡NAPS）

▲大翻領襯衫搭配牛仔褲，就是迷倒眾生的法式復古風。（圖／翻攝自小紅書@把手給我，@W小姐和E小姐）

澎袖緊身上衣

澎袖設計並不適合所有身形著用，身材較圓潤、胸部較大的女生，若是沒有搭配妥當，有可能造成反效果，但這款澎袖緊身上衣卻不挑人，人人穿都好看。貼合腰線的設計，搭配復古澎袖，製造上寬下窄的視覺效果，能突顯女性的優勢身材，給人可愛卻充滿氣勢的感覺，讓你走在路上都能輕易變成迪士尼公主。

▲搭配裙裝或褲裝可演繹不同穿搭風格。（圖／翻攝自小紅書@一把食鹽，@YAOZONKU）

法式高領澎袖襯衫

帶有歐式宮廷感的法式高領澎袖襯衫，穿上就變成女王！以高領蕾絲邊與澎袖為代表，沒有大翻領的俐落張力和可愛俏皮感，卻多了高級氣質的視覺效果；下身不論搭配褲裝或裙裝，都能迷倒眾生。不過很可惜，法式高領澎袖襯衫並不適合所有人著用，纖瘦、胸小的女生比身材較豐盈的女生，更適合著用法式高領澎袖襯衫。

▲穿上法式高領澎袖襯衫，化身仙氣十足的氣質女王。（圖／翻攝自小紅書@AZure，@絲巫蘇蘇）

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