下午茶就該這樣配！全台7間「乳酪蛋糕」入口即化　減糖還是很好吃

圖、文／MENU美食誌

一邊享受乳酪蛋糕的甜美、一邊搭配咖啡的苦澀，下午茶就該這樣配！

法奇甜點-FUDGE

台中市／沙鹿區

位於台中沙鹿的中山路上，店內主打各款法式甜點，也有提供彌月蛋糕與手工餅乾。麥卡倫巧克力重乳酪，口感很接近吃生巧克力的軟綿滑順，有著巧克力的苦甜，揉合了乳酪蛋糕的乳脂感，最後則是OREO餅乾增添沙沙口感。

▲法奇甜點-FUDGE（圖／美食客freedom貪吃鬼提供）

1%BAKERY 黎明店

台中市／西屯區

鄰近秋紅谷、國家歌劇院等景點，店內以木質係和白灰相間設計，嚴選台灣在地優質食材，以減糖配方製作出各款細緻迷人的乳酪蛋糕！建議冷凍保存後退冰約三到五分鐘，讓其乳酪蛋糕仍保有冰淇淋質地。

▲1%BAKERY 黎明店（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）



朔望咖啡 SYZYGY COFFEE

台北市／大同區

位於台北後站商圈附近，白底淺色木作的門面散發著清新感，橫拉式窗台因三角窗位置顯得迷人。乳酪蛋糕吃起來是屬於奶味比較重那種，不是起司味比較重的乳酪蛋糕。

▲朔望咖啡 SYZYGY COFFEE

（圖／美食客人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

PETIT POT 小罐子點心舖永康店

台北市／大安區

位在敦化南路二段上，主要販售小點禮盒、整模的蛋糕。巴斯克乳酪蛋糕，表層烤到黑金色澤且焦香，整體的口感濕潤濃郁，吃起來不會過於死甜增加口腔的負擔。

▲PETIT POT 小罐子點心舖永康店（圖／美食客Elina的警報讚美食提供）

米滋崎

台北市／中山區

網路超人氣甜點，有提供網路訂購，購買管道相當方便。楓糖布丁乳酪吃起來口感綿密，楓糖的香氣搭配上層滑嫩的焦糖布丁，最後再加上乳酪蛋糕，但吃到後面會有點單調，建議可以搭配無糖茶食用，當下午茶也很享受。

▲米滋崎（圖／美食客Lala Chang提供）

MAGMA美格瑪半熟起司塔專賣店

台南市／中西區

連續兩年榮獲台南最佳百家好店殊榮，小巧的店面目前只提供外帶沒有內用。一打開就聞到陣陣濃郁的乳酪香，上層芝士濃郁醇香，細膩順滑；蛋糕部分鬆軟水嫩，入口即溶、清甜不膩，讓人一口接著一口！

▲MAGMA美格瑪半熟起司塔專賣店（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

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