日妞IG穿搭關鍵字是「淡色女子」！奶茶、淺大地色打造知性氣質

▲日本女性流行「# 淡色女子」穿搭。（圖／pinterest，下同）

文／女子學

這二年來在日本女性的 IG 時尚穿搭圈悄悄襲起一道話題的人氣關鍵字「# 淡色女子」，只要搜尋這個關鍵字就能找到已有超過 80 萬則的圖片標註「# 淡色女子」的 hashtag，有非常多以淡雅的純色系與淺大地色系為主的時尚穿搭照，可以發現到這樣的穿搭流行開始受到愈來愈多人們的關注與喜愛。

跳脫這幾年主流的繽紛色系，現在日本的許多女性更青睞不需用強烈的色彩以及不追求複雜的細節設計突顯個性魅力，反而以溫柔簡約的方法呈現個人質感。像是提到 # 淡色女子的知名代表人物，可以參考日本廣告人氣女星「本田翼」在日常的私服常以淡淺色系做搭配。

淡雅色調的穿搭整體看似平實素雅，實則上卻蘊含了細膩又高超的搭配法，而且也很容易襯托出「高級感」！如果有興趣並且想要嘗試看看的人可以透過這次的文章介紹來找尋搭配靈感！

「# 淡色女子」憧憬的氛圍是…

愈來愈多人對這類的淺淡色系的服裝搭配情有獨鍾，因為可以襯托出獨有的自然清新氛圍。像是“溫暖”、”清新”、”柔和” 、”知性” 、”簡約”等形容詞總圍繞著對淺淡色系的穿搭印象。既不過份高調也不沉悶壓抑、能爲個人氣質注入宛如冬日裡的一抹暖陽煦煦般的溫柔氛圍，這也是許多日本女性們所嚮往追求的氣質質感，而且淡色系的穿搭尤其是對亞洲女性還能起到提亮膚色作用，更有顯白的效果。

「# 淡色女子」的穿搭配色原則

服飾色調的搭配上以輕柔的淺中性色調為主。例如：米白色、卡其色、駝色、褐色、燕麥色、奶茶色系、裸杏色系…等，比百搭的白色又要來得更加溫暖柔和，而且能運用於日常生活、職場到許多的重要場合上，也非常適合秋冬，能沖淡冬日穿搭上深色系過多所造成的沉悶與厚重感，還能使人看起來更加清爽。

以上所述的這些淺色系可以自由地和各種顏色和諧搭配。像是不想千篇一律全以單色系穿搭，像是全白色調怕會過於蒼白的人，不妨可以先試著以「駝色 × 白色」、「駝色 × 米色」或是「燕麥色 × 白色」的組合來搭配看看，可以呈現出截然不同的風格。

即使是淺色，也能透過掌握層次色調穿搭營造出高級感的氛圍，重點是：用有 2～3 種相近的色差來配色疊穿，加強了穿搭的層次感，既溫柔又有時尚感。在色彩上雖然感覺只有些微的差別，但是卻比單色系要來得更有表現力！

這樣的色調搭配為氣質加分 — 裙裝

三款相近色系整體的連貫性搭配上，可以選擇比另外二款顏色略深一個色調來做為主焦點色調，再用另外較為淺的顏色來當作次色調作層次搭配變化。另外，因為三款皆為相近的顏色，所以在服裝的材質上也不妨挑選不同的剪裁設計就能形塑出不同的氛圍，像是例圖上的百搭裙或是針織裙等，呈現視覺層次上的變化，會比旁人更加時髦出眾，能讓恰到好處的優雅氣質無可比擬，知性的氣質呼之欲出。

這樣的色調搭配為氣質加分 — 褲裝

淺色調簡約的褲裝搭配能彰顯女性獨有的俐落率性，在幹練的形象中又能讓你美得優雅又高級，不論是氣質還是氣場全都流露能出來！不過要提醒的是，對於骨架和個子較小的女性來說，在選擇褲裝時，收腰的款式有拉長修身的效果，所以要記得的是選擇收腰的款式而不要穿上太寬鬆的衣款，或是將衣擺扎進褲、裙中，以拉高腰線比例。

「# 淡色女子」的穿搭還可以怎麼做變化？

若是已將淺色調層次穿搭掌握的很好的人，也可以嘗試換看看新的淡色搭配風格，像是加乘上一些柔柔的粉膚色、裸杏色或是乾燥玫瑰色來點綴，不但特別襯膚色，還能營造出一種春天般清新柔美的氣質，走在街上會有種絕對的搶眼、更令人眼睛為之一亮的效果。

偶爾也想要加強一些俏麗感、或者不想要讓人感覺過於柔美的感覺的話，不妨可以選擇穿上” 運動鞋”來作切換，整體的搭配更增添自在活力感，而且同樣能保有質感之外，還能帶來減齡的效果。

幾乎每個人衣櫥中都會有幾件淺色系服飾，但是如何能運用這些淺色系服飾來將妳的把時尚穿搭質感發揮到極致，其實並沒有想像中的困難！是大家都能輕鬆駕馭的時尚 Look，所以今年秋冬想走溫柔簡約風格、也想融入淺色時尚的女性不妨可以開始嘗試看看，讓我們一起穿出「淡色女子」那種甜而不膩、溫暖又有氣質的獨有氛圍吧！

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