單身太久該怎麼重新開始戀愛？做好「4個心態調適」從不加班開始

▲單身久了重拾愛情前要先調適心態。（圖／《還能再見你三次》劇照）

文／女子學

下班一個人徒步走在街上，這座城市的華燈喧囂與身邊形形色色的人，從來沒有過的寂寞感瞬間淹沒了自我。

「最近好像開始厭倦了一個人的生活…。」每當夜深人靜時，總會突然想起已逝去的那段甜蜜酸楚回憶。也許是因為上一段感情令人身心疲憊，覺得一直遇不到對的人而封鎖了心門，潛意識中變得暫時不敢再去觸碰愛情。但長久的空窗期適應過後，卻偶爾還是有一種渴望戀愛的衝動湧上心頭，不時有「想和一位適合我的人來一場認真的戀愛」的想法，不過常是糾結又矛盾的，也害怕單身太久該怎麼重新開始戀愛？

倘若內心還懷抱著對戀愛的憧憬與期待，想結束單身的日子，重新尋求一段新的感情關係時，先來檢視以下這 4 點，問問自己：「我準備好了嗎？」

1.徹底和舊愛與曖昧的緣份說再見

▲徹底和舊愛與曖昧的緣份說再見。（圖／GIRLY DROP）

有些人因為在上一段感情受到傷害所以不敢重新接受愛情，但無論曾遭受過怎麼樣的感情創傷，持續對逝去的舊情難過，不僅會吞噬心靈、卡在回憶中，也將永遠無法開啟另一段新的感情。或者，身邊總「蒼蠅滿天飛」，充斥著各種曖昧對象？

請勇敢和所有舊愛和消耗精力的爛桃花說再見！那些只是在浪費寶貴的時間，並且阻擋我們尋找新戀情的機會。

2.好好思考想要的感情關係

▲尋找新的邂逅前，先理清楚想要的愛情是什麼樣的輪廓。（圖／Pinterest）

單身的生活使人成長蛻變，原本只有自己的生活中，是非常隨心所欲的，但在步入兩人的世界後，便會迎來變化；因此在尋找新的邂逅前，先空出一點時間理清楚想要的愛情是什麼樣的輪廓？透過檢視上一段感情所遇到的問題，同時也為迎接兩人世界的相處方式做好心態調整。

不著急於找尋真愛，更不要為了戀愛而戀愛，明確地找到和妳步調和頻率相同的人舒服的在一起，才能真正享受新戀情。

3.對現在的自己有信心

▲對現在的自己有信心。（圖／《無法成為野獸的我們》劇照）

要抱持著「對現在的自己有信心！」、「現在的我是最美好的！」的意識，並且堅定「我相信我將會擁有一段美好的新戀情」的信念，持續在腦海中抱持這樣的想法，這也是能使戀情發芽的秘訣之一。

如果還是覺得自己有好長一陣子都保持同樣的外在形象，或是長時間專注於工作上而不太在意自己的女性魅力，不妨試著改變妝容、髮型、穿著或是健康體態，提升自己的氣質魅力，同時也能換個心情，沒有自信心的問題也能迎刃而解，自然會吸引美妙的相遇。

4.遠離過多的工作與加班

▲遠離過多的工作與加班。（圖／《無法成為野獸的我們》劇照）

在工作上專注認真的女人很美，但是若一心投入工作、不停加班，每天在辦公室和家之間來回穿梭，即便到了假日也總是累到只想待在家，那麼只會永遠無法跨出去尋找新戀情！

所以，請留給自己多一點私人的時間，試著去充實自己、嘗試任何感興趣的事物，或是走到戶外去參觀、體驗、擴展人際關係的機會，結識在日常生活中通常不會遇到的人，說不定意外又美好的相遇就會在那些地方發生。

其實，最重要的關鍵點還是要有「再次展開戀愛」的勇氣，不妨明確地訂立一個目標並且踏實執行，先看見全新且越來越好的自己，當緣分帶我們與另一個人相遇的同時，就別再猶豫裹足不前，勇敢張開雙臂迎接新戀情和對方一起墜入愛河吧！

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