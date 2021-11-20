營養師曝「飲料含糖」排行榜！看似健康的果菜汁竟比奶茶高

▲營養師提醒，選購飲品時含糖量也不可忽視。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

台灣人愛喝飲料，不僅愛喝手搖飲，超商罐裝飲品也很熱賣，雖然越來越多人開始會注意看營養標示了，但知名營養師高敏敏就指出，很多人都只注意熱量，卻忽略了飲品的含糖量！她更分享商店內常見9種飲料的含糖排行榜，不僅汽水、奶茶上榜，竟連大家印象中好像比較健康的果汁和果菜汁含糖量都不低。

平常超商、量販店常見的9種罐裝飲料中，含糖量最高的果汁汽水，一瓶600ml就有高達70.8g的糖，約14顆方糖，依序為各式汽水，而在許多人印象中比較「健康」的果菜汁，含糖量也有48g，約相當於10顆方糖，甚至比奶茶還高；就連含糖量最少的柳橙汁，都有35.6g、約7顆方糖的糖分，相當於手搖飲的7分糖。

高敏敏也分享含糖量要如何計算，一顆方糖約＝5g的糖，也等於20kcal，以果汁汽水為例，70.8g大約就是14顆方糖量。而衛福部建議每日精製糖攝取，不超過一天總熱量攝取10%，高敏敏更建議最好能降到5%，若每日攝取熱量以2000kcal為例，添加糖攝取應低於200kcal，低至100kcal更好，也就是大約25～50g的糖量，等於控制在5顆方糖的概念，但像是上述的所有飲料都超過了。

高敏敏也針對不同飲料種類提出提醒，喜歡喝茶的人要小心，很多含糖茶的精緻糖量都不低；喜歡喝奶茶的人，要注意體脂肪問題，可能會有看起來不胖，但實際體脂肪高的情況；選果汁的人則常會忽略營養標示跟膳食纖維；而標榜健康的蔬果汁，雖然熱量不高，但卻也有約48g的含糖量；另外，也別被酸酸的飲品騙了，為了減少酸度，反而會加入更多糖。

因此，能直接吃水果就不要喝果汁，可以吃到更多纖維和營養素，咀嚼也能幫助增強飽足感。

如果真的很想喝飲料，高敏敏建議可以喝無糖茶飲、牛奶、優酪乳、豆漿等飲品，像是現在邁入冬季，氣溫下降，建議可以自己煮些養身熱茶來喝，無糖又健康。最後高敏敏也提醒，下次挑選飲品前，不要只注意熱量，含糖量也是一大陷阱。

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