蓋兒加朵確認使壞！公開「壞皇后穿神力女超人裝」　網狂喊：太期待了

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日前迪士尼宣佈，經典公主電影《白雪公主》真人版的主角們都找到了！由拉丁女星瑞秋齊格勒（Rachel Zegler）飾演女主角，而「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）確認使壞，演出最美壞皇后，並於IG分享網友為最美壞皇后創作的系列插畫。

蓋兒加朵於2017年演出英雄電影《神力女超人》，擁有超強力量與正義形象的她，成為大人小孩心中最美英雄的代表，如今確認演出《白雪公主》中的壞皇后，反差形象讓粉絲非常期待。有網友為了慶祝蓋兒加朵飾演最美反派角色，於IG分享「神力女超人 X 壞皇后」系列插畫，而蓋兒加朵也毫不吝嗇將圖片分享，並寫下「感謝這些令人嘆為觀止的藝術作品，已經迫不及待讓這迷人的角色活起來了。」，可見蓋兒加朵對於演出此角色也充滿期待。

▲壞皇后穿神力女超人服根本超可愛，神力女超人拿著白雪公主的毒頻果。（圖／翻攝自IG@esteesdave，@ thewerkroom.shop）

▲不管是手繪風或仿真插畫都很有質感。（圖／翻攝自IG@davi_a86，@ _rodrigo_mp_）

《白雪公主》最令人難忘的經典台詞「魔鏡，魔鏡，誰是世界上最美麗的女人」，則讓網友表示「問個嚴肅的問題，她（蓋兒加朵）真的有需要問鏡子，誰是最美的嗎？」，其他粉絲也紛紛表示「兩個角色的碰撞實在太有意思了」、「已經等不及了！最喜歡的女演員居然要飾演我最喜歡的反派角色」、「哇我在作夢嗎？太期待了」等等。

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