2021「最熱門球鞋」TOP 10！這雙小白鞋打敗Nike Dunk熊貓、NB327

編輯／Emily 圖／翻攝自nike.com、adidas.com、converse.com.tw

知名時尚平台Lyst在接近年末時，都會回顧一年以來的流行趨勢，盤點出引起風潮的聯名、單品…等等。近期他們就公布了2021年「最熱門球鞋TOP10」，很多款式大家鞋櫃裡都有一雙，今年在街上也經常可以看到，快來看看上榜的有哪些吧！

TOP 10：CONVERSE RUN STAR HIKE

Converse Run Star Hike保有經典帆布鞋鞋面，底部加了鋸齒狀增高鞋底，也被稱為平價版的JW Anderson聯名款。厚底設計特別受到小個子女孩喜愛，穿上能拉長腿部線條。

TOP 9：CONVERSE CHUCK 70

Converse的Chuck 70鞋型推出多年依舊歷久不衰，簡單好搭的設計讓它成為鞋櫃裡的必備品。尤其在美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）穿了帆布鞋登上Vogue雜誌封面後，突然讓網路搜尋量大增。

TOP 8：NIKE GO FLYEASE

Nike Go FlyEase是Nike首款不用手就能穿脫的鞋子，當你把腳踏上它的分離式鞋底，就能穩固定位，接著踩踏後腳跟與支點重合，就能輕鬆穿上。方便的機能設計，可能會改變未來的鞋子型態。

TOP 7：NEW BALANCE 327

New Balance的327鞋款從推出以來就十分火紅，之後也不斷有新色、不同材質的款式登場。亞太地區有了品牌大使IU加持，讓許多女孩都想穿同款，奶茶、燕麥的淺色調充滿甜美感。

TOP 6：ADIDAS SAMBA

Adidas Samba是像足球界致敬的鞋款，原先設計是想讓足球員在冰凍的球場上，有更佳的抓地力，多年之後已經成為街頭流行款。造型特點是前面的T形鞋頭設計和橡膠鞋底，在A$AP Rocky、蕾哈娜（Rihanna）等明星穿過後讓更多人關注。

TOP 5：NIKE SB DUNK LOW

NIKE SB DUNK LOW鞋款近年越來越熱門，隨著不同的配色登場，都會引發搶購熱潮。在台灣也能明顯感受到它的人氣，尤其是簡約的黑、白「熊貓」配色，更是一鞋難求。

TOP 4：ADIDAS FORUM

Adidas的Forum鞋型漸漸成為品牌最受歡迎的鞋款，經典輪廓加入全新配色、設計，變換出新的感覺。Adidas先前和歌手Bad Bunny合作，以及將與Prada推出的新聯名鞋，都是以Forum鞋型為基底。

TOP 3：YEEZY FOAM RUNNER

YEEZY Foam Runner初登場時因為獨特外型引發討論，但之後大家仍然被它所吸引。具未來感的動態流線外觀，加上孔洞設計，讓它穿起來透氣舒適，除了大地色系，也不斷的有新色推出。其他品牌像Crocs也跟上這股流行，將推出類似的款式。

TOP 2：OFF-WHITE X NIKE DUNK LOW

Nike今年與OFF-WHITE聯名，一口氣帶來50款配色的Nike Dunk Low。「THE 50」系列更只限定在Nike的SNKRS App上面販售，顏色也是隨機呈現，因為難以入手，之後轉賣的價格也不斷攀升。

TOP 1：NIKE AIR FORCE 1

第一名是Nike經典的Air Force 1，它在Lyst平台Q2的報告中，就已經是女性的最熱門單品。其中又以全白配色最受歡迎，簡單好搭的造型讓它成為年輕人的必備款，缺一雙小白鞋就選Air Force 1了。

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