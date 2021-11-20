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秋冬來學Jennie戴「帽子」！鐘形充滿少女感、毛帽搭運動服直接帥爆

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▲JENNIE帽子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

文／Dappei

秋冬就這樣悄悄地走進我們的生活中，台灣的冬季總是風大又濕冷，常常一不小心就著涼了，這時候「帽子」就成為最佳保命符了，戴上都整個造型感提升，而且有些帽款還有瘦小臉的功能，各位搭黨能不入手嗎？現在就讓我們來偷師一下人稱「人間香奈兒」BLACKPINK 成員 Jennie 的帽款搭配吧！

▲JENNIE帽子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

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Jennie 上身穿著斜紋軟呢材質的中長版外套，搭配簡單的黑緊身長褲及運動鞋，讓優雅中帶點休閒感，輕便又不失優雅的穿搭，進可攻退可守，最後加上一頂針織毛帽混搭街頭感，展現簡約個性美。

▲JENNIE帽子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

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利用同款的黑針織毛帽與寬大的落肩素色基本款外套搭配，呈現完完全全的街頭感，如果熱愛 street boylish style 的人絕對不能不收這類型的帽款，不只搭配性高，也因為屬毛線的材質所以很保暖，太冷的時候也可以將帽子的反折放下來保護耳朵不受風寒，能夠成為另一種好看的頭巾帽。

▲JENNIE帽子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

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受夠一成不變、不喜歡低調的搭黨們更可以挑戰大膽亮色，像 Jennie 這樣的粉紫色，而且織紋更深更有個性，配上成套同色系的運動裝，保證絕對成為整條操場的聚光燈。將帽 T 的帽子一同戴上化身美國街頭 rapper !

▲JENNIE帽子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

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個性較為保守的女孩們不妨試試這樣的搭配，老帽對於初學者來幾乎是零難度的，無論是誰都可以輕鬆駕馭，而且幾乎任何造型都不會跟它有衝突，讓正裝不那麼嚴肅、正式，削弱過於少女風的單品，街頭風更是合拍到像是知己！

▲JENNIE帽子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

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特殊材質的漁夫帽反而為穿搭增加可愛俏皮的氣息，而這樣的帽型對臉比較肉、頭圍比較大的搭黨來說更是福音，都可以被修飾到直接小一個 size ! Jennie 選擇抽鬚格紋漁夫帽配上熊寶寶大衣，利用抽鬚的部分去與軟毛外套去做配合，展現溫柔氣質，冬天頓時都不那麼寒冷了！

▲JENNIE帽子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

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貝雷帽也是今年的大勢單品，自帶法式的優雅是它的特點，好像戴了人人都可以成為《艾蜜莉在巴黎》中的女主角。Jennie 很喜歡做單品間的風格撞擊，她利用甜美知性的貝雷帽去配上風格設計強的線條襯衫，藉此創造酷甜感。

▲JENNIE帽子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

圖源：1 2

報童帽根本是所有女孩秋冬必備單品之一了！現在還多了「軍事報童帽」版型更加俐落，戴起來也更有個性，不過第一次買還是以基本款的為主比較好，可搭配性也比較高，留長髮的女孩們也可以把頭髮都往後勾展現女人脖子的線條更是超加分呢！

▲JENNIE帽子穿搭。（圖／DAPPEI提供）

圖源：1 2

鐘形帽可不侷限在帥氣而已，Jennie 利用充滿少女情懷的粉色鐘形帽去跟針織上衣配合，再搭上最百搭單品丹寧褲，帶出有如初戀般的臉紅穿搭。

Dappei 結語：

每次看 Jennie 都有種自帶高級感的感覺，搭編也好羨慕喔！好像穿什麼都好看，輕鬆駕馭任何單品呢（嗚嗚

文字編輯：Joe

Ruslan Baginskiy「軍事報童帽」絕對是 2021 秋冬必備帽款，Rosé、Jennie 都入坑！

顯小臉帽子選它正解！女生「報童帽」風格搭配教學，秋冬穿搭時髦度馬上拉滿！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, jennie, 帽子

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