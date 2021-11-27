顯小臉選「報童帽」正解！配4種秋冬穿搭時髦度大增

文／Dappei

帽子在秋冬的穿搭裏頭，總是扮演著相當重要的角色。在眾多的帽款當中，除了人手一頂的百搭帽款老帽、漁夫帽以外，其中較為人忽略的「報童帽」其造型度其實也不遑多讓，不論一年四季的變化，跟任何造型都能完美相容。今回 Dappei 就要介紹幾種不同的搭配風格，趕緊看下去吧！

# 簡約時髦

西裝外套的百搭程度已經高到無法形容，成套的搭配簡直可以一秒出門，但若想與別人在搭配上有一些突出的話，就來搭配一頂報童帽吧！隨著外套色系的不同，呈現出來的效果也都不一樣。黑色的款式可以搭配全黑或者深色系的造型來呈現時尚俐落的感覺；若是搭配淺色系的套裝，則可以選用卡其、米色系的帽款來營造溫暖知性的氛圍。

（ 圖片來源：1 2 3 ）

# 氣質甜美

報童帽本身自帶有童趣的感覺，搭配洋裝或是多層次的穿搭即可展現甜美可愛的樣貌。簡單一件碎花洋裝搭配頭腳顏色呼應的單品就是一個好看的 look ！或是選擇緹花類的背心搭配俐落的褲裝及報童帽，就能打造休閒的穿搭。若想呈現日系古著的可愛女孩感，在帽款材質選擇上可以挑選毛絨或者燈芯絨材質的，搭配復古風的襯衫、裙裝等單品馬上就能成為俏皮的日系女孩。

（ 圖片來源：1 2 3 ）

# 個性時尚

報童帽除了可以搭配俏皮、簡約的風格之外，展現自我態度的個性穿搭也能看見它的蹤影。這類型的搭配多半選用黑色的款式，同時將帽子用反戴的方式來營造更率性的感覺。搭配上可以選擇相當適合秋冬的燈芯絨套裝，內搭一件素色的高領毛衣，再利用跟鞋、墨鏡等單品來增加整體氣場；或是選擇多層次的單品疊穿，透過顏色或材質上的差異對比來做出迷人的細節，成為秋冬校園職場上最帥氣的女孩！

（ 圖片來源：1 2 3 ）

# 知性溫暖

長版的單品絕對是這個秋冬的流行大勢，透過和不同商品的搭配就能穿出滿滿的層次感，這時再搭上一頂浪漫的報童帽就能替造型更加分！而材質上建議可以選擇麂皮或絨布的材質，與外套搭配時能夠更相容好看。搭配建議以全身色系相近的帽款做搭配，畢竟身上已經有大面積的主要單品了，若是選用跳色或亮色的帽子可能會顯得突兀，尤其外套多為針織或毛料的材質，太跳的組合也會讓整體風格跑掉。

（ 圖片來源：1 2 3 ）

Dappei 結語：

報童帽在各種風格的營造上都得心應手，從甜美到率性都能完美駕馭，如果還沒入手的女孩們趕緊入手，讓它幫助你在秋冬的造型大大加分！

文字編輯：Iven

從 BLACKPINK 成員 Jennie 看「秋冬帽款」入手推薦：貝雷帽、報童帽是大勢，毛帽搭配成套運動服直接帥爆！



Ruslan Baginskiy「軍事報童帽」絕對是 2021 秋冬必備帽款，Rosé、Jennie 都入坑！



Dappei

https://dappei.com/