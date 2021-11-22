變天必學穩賺不賠的「帽T」穿搭公式！外罩衛衣、內加一件就很保暖

文／Dappei

等了好久終於降溫了，搭黨們都準備好亮相新的秋冬單品了嗎？陣陣冷風吹來最需要的應該就是一件舒適的帽 T 了吧！可別小看帽 T 的穿搭實用度，它可是多層次穿搭時的搭配利器，玲瑯滿目的造型方法總是能製造不少驚喜，跟較正式的單品一同搭配也能呈現剛剛好的休閒氛圍，像搭編最喜歡的就是穿在大衣裡面！

衛衣 + 帽 T

將帽 T 搭在衛衣內有意想不到的效果，帽 T 只有露出帽子的部分，可是它的存在感還是很強，可以像是左圖搭配復古圖樣的衛衣呈現古著風格，不但讓穿搭多了豐富視覺感受，也帶出迷人韻味；也可以像是右圖選擇素色的單品，怎麼樣都百搭，融入街頭的元素也十分好看！

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內搭 + 帽 T

最基本的搭配方法絕對就是挑選一件寬鬆的帽 T ，在裡面添加衣物像是 T 或是襯衫，簡簡單單就有層次感也不會像單穿那麼無趣，選擇襯衫的效果會比 T 更好，最後小提醒，帽 T 的下襬不能收太緊，那樣內搭會太皺破壞穿搭美觀。

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襯衫 + 帽 TEE

選擇寬鬆的套頭上衣或是襯衫罩在帽 T 外面，能營造偽 V 領的感覺，或是扣子全開也自然流露出書卷氣質，有別於將襯衫當作內搭，襯衫外搭更流露出一種介於正式和休閒之間的氛圍。

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大衣 + 帽 T

將大衣扣起來露出帽 T 的帽子非常隨興又自然，大衣通常會給人們一種較為正式的感覺，帽 T 卻能夠完美地將其轉換成街頭風格，蹦增添一些休閒氣息，不管是跳色搭配亮色帽子，或是選擇 one tone 搭配都十分有造型，喜愛 Smart Casual 或是近來大熱的 Athflow 風格，這個搭配法一定要學！

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Dappei 結語：

帽 T 常常被低估它的百搭特性，常有人覺得很無趣！搭編則是認為它是一個非常有存在感的單品，只要選擇對的尺寸，就有不錯的效果，加上露出帽子或是露出內搭，以及顏色的選擇，就能簡單穿出個人風格唷！

文字編輯：Samuel / 封面圖源：1 2 3

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