一日偽出國靠這幾招！看完《梅艷芳》電影　港式茶點6款必吃

編輯／Beverly

許多熱愛出國民眾，會選擇鄰近台灣的港澳地區旅遊，在國際疫情的影響下，已經許久沒到港澳地區旅遊的你，是否懷念香港的街景與美食呢？由《寒戰》導演梁樂民執導的傳記電影《梅艷芳》於日前上映，熱愛香港的朋友不妨走進電影院觀看「百變女王」梅艷芳的一生，順便到港式餐廳品嚐這6款必吃的「港式小點」，來一段偽出國的香港之旅吧。

百變女王的傳記電影《梅艷芳》

現正熱映的傳記電影《梅艷芳》，由《寒戰》導演梁樂民執導，王丹妮、古天樂、林家棟、劉俊謙及廖子妤主演，以香港「百變女王」梅艷芳的生平故事改編。內容講述一代巨星對舞台及粉絲的厚愛、感情生活的艱辛、朋友間深厚的情誼以及對香港的情義，網友大讚「電影情節讓粉絲非常有共鳴」、「值得到電影院看，令人懷念的梅姐、哥哥…」、「看完電影彌補了這些年對梅姐的思念」。

一日偽出國的香港之旅，除了必看《梅艷芳》之外，絕對不能缺少港式小點，以下六款港式餐廳必吃小點心，保證吃完後，宛如置身香港。

蝦餃

蝦餃可謂港點中的「點心之王」，想要展現師傅的好手藝，餃子皮至少需要七摺；蝦肉粉嫩的內餡，在半透明的餃子皮中若隱若現，想要衡量一間港式餐廳是否值得拜訪，就看蝦餃是否精緻美味囉。

▲點心之王「蝦餃」粉嫩透明看起來太可口。（圖／翻攝自小紅書@認真生活的方方）

燒賣

燒賣絕對是港式餐廳的「靈魂人物」，內餡以肉丸或碎肉為主，外層包裹面皮或糯米，製成可一口食用的大小，最後灑上蝦仁、魚卵、蟹黃等做為點綴，不只口味多元，同時也保留了口感。雖然燒賣在中國各省份都很受歡迎，但最廣為人知的還是廣式燒賣。

▲適合一口吃掉的完美大小，果然是港式餐廳的靈魂人物。（圖／小紅書@愛笑的寶貝）

叉燒腸粉

港式茶點的經典料理，以粉漿製成入口即化的Q彈外皮，內裡包裹著港式餐廳必吃的叉燒肉，最後按照個人喜好灑上蔥花再淋上醬汁，就是讓人垂涎三尺的叉燒腸粉。切成顆粒狀的叉燒肉與外皮完美融合，香甜的滋味，讓人吃一口就停不下來呢。

▲腸粉淋上滿滿的醬汁，看起來非常夠味。（圖／翻攝自小紅書@吃貨課代表）

鳳爪

經過灼、炸、泡、醃、蒸五個環節製成的鳳爪，是港式點心中不可或缺的經典菜色。先將雞爪炸熟，再浸泡於甜味豆豉醬中入味，最後以大火快蒸30分鐘，就是色澤誘人、酥嫩入味的鳳爪了。

▲雖然鳳爪非常美味，但啃食鳳爪的過程更讓人享受。（圖／翻攝自小紅書@聖鴻滙喜宴）

粉蒸排骨

不只單吃好吃，配飯也超「涮嘴」的粉蒸排骨，是香港的家常料理。使用鹽、糖、太白粉、蒜末、薑末等調味料來醃漬排骨，最後加入豆鼓醬攪拌均勻，隔水蒸煮30分鐘，就是美味又好吃的粉蒸排骨。

▲家常菜必吃色香味俱全的粉蒸排骨。（圖／翻攝自小紅書@吳小廚碎碎的生活筆記）

鮮蝦腐皮捲

酥酥脆脆的鮮蝦腐皮捲是小朋友的最愛，將馬蹄、蝦仁切丁，拌入豬絞肉、韭黃、紅蘿蔔末，再用豆皮包裹餡料拿去油炸，香酥脆口的鮮蝦腐皮捲就完成了。

▲酥脆可口的鮮蝦腐皮捲是小朋友的最愛。（圖／翻攝自小紅書@覓食瀛地美食定製）

▶「荷包蛋怎麼吃」看真實個性，喜歡醬油喜惡分明，不爽都寫臉上

▶寒冷冬天收到「栗子花束」吃貨無法抗拒 餓了直接剝一顆來吃

