回顧Daniel Lee開創的BV美學！專屬綠色、枕頭包令人難忘

文／Dappei

一個品牌成功的關鍵，除了銷售能力、客群、品牌價值以外，創意總監往往也是重要的一環。例如：LV 的 Virgil Abloh、Fendi 與 Dior 的 Kim Jones，或是剛接任 Kenzo 的 Nigo ，這些都間接證明了一位創意總監對一個品牌的重要性。然而開雲集團旗下的義大利品牌 Bottega Veneta 對時尚界投下一枚震撼彈，那就是 BV 的創意總監 Daniel Lee 宣布辭職，至於為何離開並沒有明確的說明。

根據外媒的說法，開雲集團在昨日週三聲明中表示：「Bottega Veneta 和 Daniel Lee 共同決定將終止雙方合作」，也感謝他在過去一段時間為品牌注入新能量以及對品牌的貢獻。此消息一出，已讓不少 BV 的忠實粉絲傷透了心，但也讓許多人開始回顧，究竟 Daniel Lee 與 Bottega Veneta 的故事是從何說起的。

起初，在 2018 年由 Daniel Lee 接手 Bottega Veneta 時，絕大多數人對他並沒有太多的印象，只知道他師承 Phoebe Philo ，畢業於中央聖馬丁藝術設計學院，且是位年紀僅僅 32 歲的有為青年。但即使年紀輕輕，Daniel Lee 依然和 Phoebe Philo 打造了 Celine 的黃金年代，在 2019 年的 BV 時期更是拿下了 British Fashion Awards 的四項大獎，在未來的時尚之路可說是大有可為。

果不其然地，來到 Bottega Veneta 之後， Daniel Lee 開啟了他的傳奇之路。短短三年間 Daniel Lee 就為 BV 創造出了不少熱門單品，像是 BV 綠、雲朵包、厚底靴等等，對此，就連開雲集團的執行長 François-Henri Pinault 都對他讚譽有加，也可說是替 BV 打造了全新的美學王國。

Dappei 結語：

對於 Daniel Lee 突如其來的離職，外界也非常好奇，眾多的說法甚囂塵上。有人說可能是恩師 Phoebe Philo 的復出，也有人認為是創意總監一職的壓力太大，導致身體健康出現問題。但無論如何，我們都祝福 Daniel Lee 有更好的發展，也期待他回歸時尚之路的消息。

文字編輯：Kris / 圖片來源：newbottega、bottegaveneta.by.daniellee

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