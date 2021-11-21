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回顧Daniel Lee開創的BV美學！專屬綠色、枕頭包令人難忘

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▲BV總監離職。（圖／dappei提供）

文／Dappei

一個品牌成功的關鍵，除了銷售能力、客群、品牌價值以外，創意總監往往也是重要的一環。例如：LV 的 Virgil Abloh、Fendi 與 Dior 的 Kim Jones，或是剛接任 Kenzo 的 Nigo ，這些都間接證明了一位創意總監對一個品牌的重要性。然而開雲集團旗下的義大利品牌 Bottega Veneta 對時尚界投下一枚震撼彈，那就是 BV 的創意總監 Daniel Lee 宣布辭職，至於為何離開並沒有明確的說明。

▲BV總監離職。（圖／dappei提供）

▲BV總監離職。（圖／dappei提供）

根據外媒的說法，開雲集團在昨日週三聲明中表示：「Bottega Veneta 和 Daniel Lee 共同決定將終止雙方合作」，也感謝他在過去一段時間為品牌注入新能量以及對品牌的貢獻。此消息一出，已讓不少 BV 的忠實粉絲傷透了心，但也讓許多人開始回顧，究竟 Daniel Lee 與 Bottega Veneta 的故事是從何說起的。

▲BV總監離職。（圖／dappei提供）

▲BV總監離職。（圖／dappei提供）

起初，在 2018 年由 Daniel Lee 接手 Bottega Veneta 時，絕大多數人對他並沒有太多的印象，只知道他師承 Phoebe Philo ，畢業於中央聖馬丁藝術設計學院，且是位年紀僅僅 32 歲的有為青年。但即使年紀輕輕，Daniel Lee 依然和 Phoebe Philo 打造了 Celine 的黃金年代，在 2019 年的 BV 時期更是拿下了 British Fashion Awards 的四項大獎，在未來的時尚之路可說是大有可為。

▲BV總監離職。（圖／dappei提供）

▲BV總監離職。（圖／dappei提供）

果不其然地，來到 Bottega Veneta 之後， Daniel Lee 開啟了他的傳奇之路。短短三年間 Daniel Lee 就為 BV 創造出了不少熱門單品，像是 BV 綠、雲朵包、厚底靴等等，對此，就連開雲集團的執行長 François-Henri Pinault 都對他讚譽有加，也可說是替 BV 打造了全新的美學王國。

▲BV總監離職。（圖／dappei提供）

▲BV總監離職。（圖／dappei提供）

▲BV總監離職。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

對於 Daniel Lee 突如其來的離職，外界也非常好奇，眾多的說法甚囂塵上。有人說可能是恩師 Phoebe Philo 的復出，也有人認為是創意總監一職的壓力太大，導致身體健康出現問題。但無論如何，我們都祝福 Daniel Lee 有更好的發展，也期待他回歸時尚之路的消息。

文字編輯：Kris / 圖片來源：newbottega、bottegaveneta.by.daniellee

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, Bottega Veneta, BV, Daniel Lee

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