包．開箱／BALENCIAGA「惡搞GUCCI」夯包揭秘！防塵袋也充滿BB印花美翻

▲「The Hacker project」（駭客實驗室）是巴黎世家重新演繹GUCCI元素的破天荒創作 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

今年最期待的時尚合作，莫過於Balenciaga（巴黎世家）推出的 「The Hacker Project」系列，讓喜歡GUCCI與Balenciaga的粉絲能一次擁有兩大品牌創意，此次重新演繹Gucci經典元素，將「GG」Logo改為「BB」，紅綠織帶鮮明一躍而上包款，連防塵袋和包裝都充滿細節，跟著《ET FASHION》包開箱搶先帶你一窺重點。

▲女星韓韶禧演繹。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供，以下同）



「The Hacker project」（駭客實驗室）其實是巴黎世家重新演繹GUCCI元素，雙方不將此認定為聯名，從GUCCI誕生百年為契機，創意總監Alessandro Michele 與巴黎世家打破規則，以挪用概念探討時尚真實性。巴黎世家微風信義店更改以新店裝，嵌入式Logo印花地毯、天鵝絨幕布窗簾以及仿舊風化效果的金屬陳列，櫥窗則以塗鴉風格貼上了GUCCI標識提供民眾打卡拍美照。

▲系列包款的外包裝也充滿BB印花。（圖／記者鮑璿安攝）

本次針對GUCCI的經典包款做了細節調整，像是馬鞍包外觀輪廓沒有更動，而是在印花上將雙G菱形字母交織圖案，演變後成為雙B標誌，同時在翻蓋位置用以BB金扣字樣點綴。而開蓋之後，則會發現內襯選擇了流動式的水波紋內裡，讓開袋時的每個角度都綻放不同視覺效果。而系列連紙袋、包裝和防塵袋都佈滿了全新印花，很有高級質感。

▲書寫「This Is Not a Gucci Bag」的肩背包大玩創意 。（圖／品牌提供）



延續這一印花模式，在許多包款上賦予全新意義，像是以潦草塗鴉筆觸書寫「This Is Not a Gucci Bag這不是GUCCI包」的肩背包，當初2022春季系列曝光時就已經是矚目單品，結合實用性與時尚玩味於一體。

▲小尺寸手機包、卡夾單品更好入手 。（圖／記者鮑璿安攝）

另外，偏好小巧隨身包款的民眾，可從系列手機包下手，價格不僅比起大包親民，實用度也絲毫不遜色。分別出現具有小巧提把的翻蓋款式與拉錬款，依照個人不同使用方式進行選擇，也都能容納下基本日常物件。或是短夾、簡約色系長夾和卡片夾品項，更是入門款首選。

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