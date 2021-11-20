被譽為「時尚指標」的明星TOP 10！冠軍實至名歸、唯一亞洲人是他

編輯／Emily

2021年即將結束，知名時尚平台Lyst以網路上的搜尋量、物品銷售量、新聞曝光和社群媒體的提及量…為依據，評選出在時尚方面具有影響力的「TOP10時尚指標明星」，他們的個人風格引發討論，帶起新的流行風潮，快來看看上榜的有哪些明星。

10.女神卡卡（Lady Gaga）

女神卡卡主演的電影《Gucci：豪門謀殺案》即將上映，近期他出席首映會時穿過的紫色飄逸洋裝、銀色閃亮禮服…都成為紅毯焦點。而早在電影拍攝期間，女神卡卡在片場圍過的Gucci圍巾，就讓網路搜尋量大增。

9.珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）

珍妮佛羅培茲的凍齡美貌、身材讓人讚嘆，與班艾佛列克（Ben Affleck）舊情復燃後曝光度更高。他的穿過的服裝也經常引起討論，像是出席總統就職典禮穿過的白色長外套、去超級盃穿的千鳥紋外套…。

8.哈利斯泰爾斯（Harry Styles）

哈利斯泰爾斯的穿搭跳脫性別框架，近期在《Dazed》雜誌曝光的一組照片更引起熱議。他穿著黑色緊身挖洞背心，搭配紫色喇叭褲，展現出獨特魅力，更挑戰了穿絲襪的芭蕾裝，以及針織毛衣洋裝搭配波點襪等大膽造型。

7.造物主泰勒（Tyler, The Creator）

饒舌歌手造物主泰勒在6月推出新專輯後，又帶起新的流行風潮，像是他出席BET頒獎典禮時，穿戴的標誌性毛毛帽、豹紋印花背心，都讓搜尋量跟著提升，大眾對他的GOLF le FLEUR*時尚系列需求量也跟著提升。

6.A$AP Rocky&蕾哈娜（Rihanna）

A$AP Rocky和蕾哈娜以情侶身分公開後，同框的情侶造型成了新的時尚指標，像是兩人一起在紐約拍攝MV時，穿的服裝就讓人想搜同款，平時的街拍照、一起出席MET GALA的造型…，也帶給大家深刻印象。

5.EXO Kai

EXO成員Kai是唯一上榜的亞洲人，他今年與Gucci合作打造的聯名系列非常火紅，童趣的泰迪熊系列商品受到大家喜愛。當初4月開賣時，很快就幾乎完售，當時Gucci的品牌搜尋次數也激增。

4.小賈斯汀（Justin Bieber）&海莉比伯（Hailey Bieber）

小賈斯汀與老婆海莉比伯是極具影響力的穿搭指標，兩人一起出現的造型經常引發討論。其中兩人在七月出席活動時，海莉穿的黑天鵝絨大開衩蕾絲洋裝，就讓相關單品搜尋量上升。

▲海莉穿的黑天鵝絨大開衩蕾絲洋裝曾引起熱議。（圖／翻攝自IG@haileybieber）



3.納斯小子（Lil Nas X）

饒舌歌手納斯小子經常大膽嘗試遊走性別界線的服裝，今年就留下許多令人難忘的紅毯造型，包括出席MTV音樂錄影帶大獎的紫色長禮服、MET GALA的Versace三段式金色盔甲裝都驚豔全場。

2.杜娃黎波（Dua Lipa）

杜娃黎波的服裝風格一直受到很多人追隨，而他在出席頒獎典禮時穿過的Versace禮服、戴過的Vivienne Westwood珍珠項鍊，亮相後相關搜尋量都突然飆升，他私服的復古Y2K風格、蝴蝶元素…也帶動相關流行。

▲杜娃黎波的服裝風格火辣、大膽。（圖／翻攝自IG@dualipa）



1.千黛亞（Zendaya）

千黛亞的時尚品味備受讚賞，是紅毯上的優等生，每次的造型都成為全場焦點。像是年初出席奧斯卡頒獎典禮時穿的Valentino黃色禮服，就讓相關搜尋量增加，近期則是在威尼斯影展，以一襲Balmain的貼身膚色禮服造成轟動。

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