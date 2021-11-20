小S穿「台牌禮服」徐若瑄也讚美！　新節目浮誇造型網嗨翻

▲小S PO文曝光新節目「熙娣想聊」造型。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

小S（徐熙娣）近期預告推出全新節目「熙娣想聊」，進度飛快已錄完最後10集，昨日她在IG上PO出一張穿著華麗紗裙禮服的美照，突如其來揭露節目造型，原來該套禮服出自台灣設計師簡國彥品牌BOB Jian，襯托出小S女星氣場，連徐若瑄都大讚「好美」。

▲小S身穿台灣設計師簡國彥品牌BOB Jian 2021秋冬系列禮服，徐若瑄也讚美 。（圖／翻攝自IG）

小S昨日PO文寫下：「我今天是興奮睡不著，因爲我的新節目，『熙娣想聊』今天總算錄完最後的第10集！而且每集我都好愛，好想分享。」除了節目內容讓網友期待，小S順便釋出收工美照，她身穿台灣設計師簡國彥品牌BOB Jian 2021秋冬系列禮服，品牌擅長以量身訂製專屬服裝，過去就已經是台灣女星愛牌，包括林依晨、吳姍儒都曾演繹過。

而小S加持該件紗裙禮服，運用層層堆疊的皺褶薄紗製造豐盈感，於禮服疊加閃片元素增添氣場，下身的透視裙襬更若隱若現透出白皙長腿，小S光是秀出半身照就已經讓外界相當期待。

其實這並非小S頭一回支持台牌設計，今年（2021年）3月她才帶著婆婆出席SHIATZY CHEN夏姿· 陳秋冬時裝系列實體大秀，身穿漸層綠印花裙，在薄紗銜接的柔美設計中加入腰帶塑造身材曲線同樣獲得好評。