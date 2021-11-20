fb ig video ETtoday search mobile

小S穿「台牌禮服」徐若瑄也讚美！　新節目浮誇造型網嗨翻

>

▲小S 。（圖／翻攝自IG）

▲小S PO文曝光新節目「熙娣想聊」造型。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

小S（徐熙娣）近期預告推出全新節目「熙娣想聊」，進度飛快已錄完最後10集，昨日她在IG上PO出一張穿著華麗紗裙禮服的美照，突如其來揭露節目造型，原來該套禮服出自台灣設計師簡國彥品牌BOB Jian，襯托出小S女星氣場，連徐若瑄都大讚「好美」。

▲小S 。（圖／翻攝自IG）

▲小S身穿台灣設計師簡國彥品牌BOB Jian 2021秋冬系列禮服，徐若瑄也讚美 。（圖／翻攝自IG）

小S昨日PO文寫下：「我今天是興奮睡不著，因爲我的新節目，『熙娣想聊』今天總算錄完最後的第10集！而且每集我都好愛，好想分享。」除了節目內容讓網友期待，小S順便釋出收工美照，她身穿台灣設計師簡國彥品牌BOB Jian 2021秋冬系列禮服，品牌擅長以量身訂製專屬服裝，過去就已經是台灣女星愛牌，包括林依晨、吳姍儒都曾演繹過。

而小S加持該件紗裙禮服，運用層層堆疊的皺褶薄紗製造豐盈感，於禮服疊加閃片元素增添氣場，下身的透視裙襬更若隱若現透出白皙長腿，小S光是秀出半身照就已經讓外界相當期待。

其實這並非小S頭一回支持台牌設計，今年（2021年）3月她才帶著婆婆出席SHIATZY CHEN夏姿· 陳秋冬時裝系列實體大秀，身穿漸層綠印花裙，在薄紗銜接的柔美設計中加入腰帶塑造身材曲線同樣獲得好評。

關鍵字：

小S, 徐熙娣, 熙娣想聊, 台灣, 設計師, 簡國彥, BOB Jian

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

沒辦法當綠茶婊的4大星座女　示弱、耍心機她們完全做不來

沒辦法當綠茶婊的4大星座女　示弱、耍心機她們完全做不來

脫單有望！2021年底桃花爆棚「3生肖」，完美情人即將出現

脫單有望！2021年底桃花爆棚「3生肖」，完美情人即將出現

陽明山天籟溫泉公園下殺870元　13種溫泉池無限泡、還包餐食太划算

陽明山天籟溫泉公園下殺870元　13種溫泉池無限泡、還包餐食太划算

網友評選最雷「交換禮物」TOP 4　萬年馬克杯不要再送，這幾樣才實用 縮小版「星巴克外帶杯」是即溶咖啡！　還有3種顏色杯蓋可愛破表 劉詩詩、迪麗熱巴「都穿粉色禮服」網陷兩難！　曬仙氣直角肩拼了 痘痘長不停？4種食物幫你養出「不長痘體質」　吃對控油助消炎 營養師激推6款熱茶「越喝越瘦」　選對茶佐餐，還能減少脂肪吸收 曾馨瑩283萬勞力士滿天星閃爆　連簡單白T恤都是大牌 52歲伊能靜有烏黑秀髮　兩種洗髮精交換用、打泡機打出泡沫再上頭都是秘訣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面