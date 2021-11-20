鮮奶油擠出毛怪、大眼仔！「怪獸電力公司甜點飾品」萌到尖叫

編輯／Emily 圖／翻攝自shop.q-pot.jp、sgs109.com

日本飾品品牌Q-pot經常與迪士尼合作推出聯名，近期為了慶祝動畫電影《怪獸電力公司》上映20周年，特別推出了一系列「怪獸電力公司甜點飾品」，將毛怪、大眼仔變成奶油杯子蛋糕造型，再做成項鍊、耳環、戒指…，還有阿布和變色龍藍道馬卡龍造型飾品，全部都可愛到不行。

Q-pot這次與《怪獸電力公司》聯名，維持一貫的甜點風格，將主要角色的外型特徵與甜點結合，做成超萌飾品。毛怪變成了杯子蛋糕，並用有花紋的藍、紫色鮮奶油重現毛毛外觀，再擺上紫色耳朵相似度超高，這款被做成項鍊、吊飾，還有毛怪奶油爪子戒指和耳環。

大眼仔也是杯子蛋糕造型，再加上一顆黏糊糊的眼睛和尖尖耳朵，有做成項鍊、吊飾，耳環和戒指的造型則略為簡化。另一組項鍊和耳環是大眼仔冰棒造型。

除了兩大主角，也不能少了人氣角色阿布，Q-pot以阿布在電影裡穿的紫色怪物服裝為靈感，結合蒙布朗蛋糕，變成了萌度破表的蛋糕墜飾，可以當項鍊或掛在包包上。還有將變色龍藍道與馬卡龍結合的款式，分別推出正常的紫色，以及整顆透明的款式。

喜歡卡通人物聯名的話，日本人氣動漫《庫洛魔法使》近期居然與三麗鷗家族聯手，推出一系列夢幻周邊。看小櫻變成Q版，與Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗…等角色一起結伴登場，實在是讓同時喜歡他們的粉絲瘋狂，完全少女心噴發。這次聯名有推出玩偶吊飾、大容量化妝包、歷代魔仗造型吊飾等眾多品項，好想通通收藏。

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