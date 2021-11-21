星・變美／38歲阿Sa合照楊丞琳被讚「不老神話」！凍齡美肌靠7招小秘訣

▲阿Sa日前po出與楊丞琳合照，兩人凍齡好狀態被網友大讚「不老神話」。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝蔡卓妍IG

即將迎接39歲生日的香港女星阿Sa蔡卓妍，出道20年以來，從纖細身材到肌膚狀態都維持超好，尤其近日與楊丞琳的女神級合照，肌膚更是細緻透亮又彈潤，引起網友熱議大讚「兩位凍齡天后」、「青春無敵」、「不老神話」，而她先前就曾透露過，自己的養膚之道是從改善生活習慣開始，養成以下7個「平價又簡單」的好習慣並堅持，就能在不經意間越來越美。

1.多運動



出汗對皮膚很好，可以排毒，而且運動多了，汗腺也會比較健康，毒素排出了，氣色也會變好。

2.多休息



她笑說自己很能睡，但如果太忙、沒太多時間睡覺的時候，盡量保持心情開朗也很重要。

3.卸妝要卸乾淨



卸妝清潔要做好，但她提醒「千萬別用太強或太刺激的卸妝產品，寧願多卸幾次。」

4.用適合的保養品



保養品要挑選適合自己的，不要以為把所有保養品塗在臉上就好，塗太多會堵塞毛孔，她有時候寧願多塗幾遍保濕的（產品），也不會一次性就塗太滋潤的，「因為過幾天肯定因為營養過剩或吸收不好而會出小痘痘。」

如果真的有許多保養品都想擦，她會把保養品按照功效分開，每天只選一款使用，她也提到「無論怎樣我白天一定會塗防曬！塗防曬要認真，這個真的很重要！」

5.敷面膜



她一個禮拜最少會敷兩天面膜，而且常常會敷清潔面膜加保濕面膜。

6.多喝水



專家都說每天最少喝8杯水，她笑說自己其實也喝不了這麼多，但都會盡量多多喝水。

7.保持腸道健康



她表示自己看過一篇文章指出，保持腸道健康對養護肌膚來說也很重要，而第一要點就是要少吃甜的東西，因此她每天除了因血糖低，會喝一杯有糖的飲料外，其餘時間都盡量不會吃甜的東西。

她也提醒，如果發現嘴角附近容易長痘痘，「那你的腸胃可能不太好，就要認真排排毒了。」

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