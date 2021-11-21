獨／孫芸芸父後首現身　低調送別父親孫道存火化

▲太電前董事長孫道存於基隆火化。（圖／記者黃國霖攝）

▲太電前董事長孫道存於基隆火化，孫芸芸（右二）在父後首度低調現身。（圖／記者張慶輝攝）

記者蔡惠如、張慶輝／基隆報導

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存日前病逝，生前曾交代後事低調處理，不但不舉行公開告別式，遺體也在今（11／21）就進行火化，上午由長子孫智宏陪伴下從後門進場，而次女孫芸芸與姊姊也穿一襲黑衣低調現身，戴著口罩從火化場正門進入，三人約待不到10分鐘就離開，約莫10點半火化完成再回來接走，現場未舉行任何宗教儀式，一切從簡。

▲太電前董事長孫道存於基隆火化，由長子孫智宏陪同入場。（圖／記者李毓康攝）

孫道存11／17癌逝，享壽72歲，委託金寶山集團旗下的金寶軒會館籌辦孫後事並設置靈堂，地點就選擇在基隆火化場，上午8時許其載送棺木的靈車抵達後，由孫智宏從火化場後門隨工作人員陪伴棺木入場，而長女孫瑩瑩、次女孫芸芸則從正門步入場內，經約1個半小時火化後，兩姊弟與弟弟孫智宏再度回到火化場接走父親。

▲太電前董事長孫道存於基隆火化，孫芸芸（中）、孫瑩瑩（左）與孫智宏（右）在父後首度低調現身。（圖／記者張慶輝攝）

孫芸芸穿著低調深色雙排扣外套搭配長褲，孫瑩瑩則是一襲黑色洋裝搭配絲襪跟高跟鞋，由工作人員陪伴進場，三人均神情平靜，待不到10分鐘就離開，隨後火化完畢後，再次到火化場接回孫道存，且刻意未從正門而是從側門進入，孫芸芸戴上墨鏡，姐姐孫瑩瑩，弟弟孫智宏在側，入門後直接進入房間內進行撿骨，場內未進行任何宗教儀式，而載送棺木的靈車連更是連照片都未掛上。

▲姐弟兩人神情平靜步入火化場，準備接回孫道存骨灰。（圖／記者張慶輝攝）

據悉在孫道存火化後，將會送至在金寶山的百坪孫家家族墓園，因孫道存的父親孫法民就安葬在金寶山「福園」，他直言孫道存會安葬在金寶山，但是否會安葬在家族墓園裡，可能還要看他們家人的安排。

▲火化過程相當低調，靈車更是連照片都沒掛上。（圖／記者張慶輝攝）