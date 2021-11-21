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4款超實用聖誕限定「身體保養禮盒」！凱特王妃愛牌推療癒舒眠組

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▲▼ 4款超實用聖誕限定身體保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲不少品牌都為聖誕推出限定身體保養組合。

記者張毓容／綜合報導

每到年末，歡慶節慶氣氛濃烈，除了聖誕彩妝、倒數月曆外，不少品牌也都推出身體保養系列的聖誕限定組合，特別的禮盒包裝加上療癒又實用的特性，不管是買來自用、收藏或當禮物送人都超適合，拿來當交換禮物也很有面子、不踩雷。

▲▼ 4款超實用聖誕限定身體保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲Neal’s Yard Remedies 手部呵護聖誕組，NT$1,500。

英國有機保養品牌Neal’s Yard Remedies尼爾氏香芬庭園，集結明星商品推出8款限定聖誕禮盒，其中「手部呵護聖誕組」內含添加有機玫瑰果油、薑黃與珍貴阿曼乳香精油的乳香緊緻手部菁萃50ml，和含有淨化功能的綠花白千層、檸檬草和金縷梅純露的防護噴霧乾洗手50ml，清潔、滋潤雙手一次打包。

▲▼ 4款超實用聖誕限定身體保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲NEOM 2021靜心舒眠經典禮盒，NT$2,250。

深受凱特王妃喜愛的有機香氛品牌NEOM，以紓壓、舒眠與提振活力等療癒香氛聞名，今年聖誕節也推出多款限定香氛和禮盒，像是以新鮮果香氣息結合洋甘菊蘋果蜜香、伊蘭伊蘭恬雅花香及雪松柔和木質氣息，11種精油完美打造出自然清新的助眠香息的「靜心舒眠」香氛就推出「2021靜心舒眠經典禮盒」，內含靜心舒眠身體潤澤霜200ml＋靜心舒眠枕頭噴霧30ml，讓你在療癒舒緩的香氣中一夜好眠。

▲▼ 4款超實用聖誕限定身體保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲GROWN ALCHMIST 聖誕限定全身保養組合，NT$1,200。

澳洲植萃保養品牌GROWN ALCHMIST，每年僅在聖誕期間販售的禮物系列，今年首度推出全球限量的銀色包裝設計，以高品質瑞典紙打造加上手工包裝，光是外盒就超時尚，而「聖誕限定全身保養組合」內含經典護手霜65ml＋身體乳霜120ml，都是網上人氣超高的明星商品。

▲▼ 4款超實用聖誕限定身體保養禮盒。（圖／品牌提供）

▲Elemental Herbology 五行沐浴&身體按摩油體驗組，NT$2,080。

全球眾多頂級SPA指定使用的天然護膚品牌Elemental Herbology，為聖誕節推出3款期間限定禮盒，其中「五行沐浴&身體按摩油體驗組」結合東方中醫五行理論與西方芳香療法，打造出「木、火、土、金、水 」共5款兼具沐浴油與身體保養油，可溫和清潔並滋養肌膚，幫助舒緩身心，穩定情緒。

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關鍵字：

聖誕節, 聖誕限定, 保養, 身體保養, 禮盒, 限定組合, 香氛

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