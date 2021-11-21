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不想做事總是拖拖拉拉！「5個方法」治好你的拖延症

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▲▼「5個方法」治好你的拖延症。（圖／Unsplash）

▲計畫總是趕不上「拖延」，總是讓人心好累。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber

你也是拖延症患者嗎？根據調查指出，有一半以上的人認為自己做事拖拖拉拉，每次計畫要做的事情，總是一直往後延，想要甩開拖延症頭，試試從以下5個方法下手！

#訂立一個明確目標

將目標具體化，要改變拖拖拉拉的習慣，不只是要對自己喊話「加快腳步」，而是要明確地告訴自己，我要在幾月幾號之前，或是幾點之前，做完什麼事情。

▲▼「5個方法」治好你的拖延症。（圖／Unsplash）

#從身邊小事就做起

有時候目標太遙遠，光是靠想著其實並不能把事情解決，這時候必須從身邊小事開始做起，例如想要通過英語檢定考試，太多詞彙文法必須研讀，若是訂定一天背5個單字或是搞懂1個句型文法，每天做一點，離目標就越來越近。

#做就對了

很多人喜歡空想，把從頭到尾想了一輪，卻根本沒開始行動，其實有時候會拖延可能是因為想太多，這時候趕緊行動就對了，只要開始做，就能離目標更進一步。

▲▼「5個方法」治好你的拖延症。（圖／Unsplash）

#拆解成15分鐘

事情太冗長繁雜，總會讓人打退堂鼓，你可以將一件很難的事情，拆解成一個又一個的15分鐘，不管再想逃避，15分鐘絕對是能可容忍的範圍，只要花幾個15分鐘就能解鎖一件事，這樣想就容易多了。

#挫折是往後的動力

將挫折和困難當作是可預期的事情，遇到困難不要放棄，這只不過是一個需要你去解決的問題，和你的能力並沒有關係。

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關鍵字：

拖延症, 自律

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