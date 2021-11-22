萬元乳霜不用抹！「7個護膚習慣」教你活成少女

▲保養過與不及都不好。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber

拿出5年前的照片和現在的自己相比，膚況是否再也回不去？進入30+不少人都想利用著昂貴保養品來回春，其實這筆錢根本不須花，維持以下7個護膚習慣，活成少女不是夢！

#不要迷戀昂貴保養品

貴的保養品當然有它的的價值，但是並非用了肌膚就一定變好，挑選護膚品選擇適合自己的，比相信昂貴品牌更重要。

#保養品用量不要省

不少人每天勤保養，但是卻總是無感，肌膚不見大起色，這時請檢視一下你保養品的用量是否足夠，用完肌膚要呈現濕潤狀態才OK。

#每天都要好好卸妝

卸妝清潔是保養肌膚之本，若是沒有好好卸妝，彩妝和髒汙都容易堆積在毛孔中，久而久之毛孔不僅變粗，就連膚色都變暗沉。

#出門防曬做滿

一年四季都要防曬，若是想偷懶，之後塗再多的保養品都救不回來，除了挑選適合自己的防曬品勤塗抹，再搭配物理防曬像是撐傘、戴帽，能讓防護效果更加乘。

#不出門就不洗臉

只要待在家，大部分人是不會化妝的，其實起床不洗臉也是一種保養，有時過度清潔反而傷害肌膚，早上起床肌膚分泌的天然油脂就是最好的保護膜。

#面膜不能天天用

面膜屬於速效保養，建議是肌膚狀況使用，天天勤敷反而會傷害肌膚，面膜的保養成分通常較複雜，若密集敷臉，擔心肌膚屏障會受損，比起面膜，濕敷化妝水相對溫和，更不需擔心肌膚敏弱問題。

#別過度關注肌膚

近來興起肌膚吹起一股簡約風，訴求保養最多3步驟，因為肌膚要的沒那麼多，同理千萬別無聊去折騰自己的臉，有時候過度專注、太積極處理問題，反而傷害肌膚卻不自知。