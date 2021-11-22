「荷包蛋怎麼吃」看真實個性，喜歡醬油喜惡分明，不爽都寫臉上

▲從喜歡的荷包蛋口味，也可窺知你的真實性格。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber

不少人每天都會吃荷包蛋，但是你荷包蛋都怎麼吃呢？有人習慣灑鹽，有人偏好淋醬油，甚至有人覺得搭上番茄醬才是絕配，原來從荷包蛋調味料選擇就能看出你的個性，不少網友實測直呼神準，你也快來試試看！

吃荷包蛋的時候，你最喜歡哪種調味呢？

A.原味或鹽

B.醬油

C.番茄醬

D.胡椒粉

#喜歡原味或鹽的你

在朋友眼中你是一個開心果，配合度很高，大家都喜歡和你在一起，但也因為有時隨和過了頭，容易吃力不討好，變成濫好人，即便如此你也樂在其中，和你當朋友絕對是很幸運的一件事情。

#喜歡醬油的你

你喜惡分明，和喜歡的朋友在一起就很隨和，面對討厭的人則完全不給人看好臉色看，你性情很真，喜歡討厭都放在臉上，心情好和心情差整個表現天差地遠，身為你的好友得要懂得看臉色才是。

#喜歡番茄醬的你

不熟的人總以為你很好相處，但是深入了解後就會發現你也有怪的地方，做事有許多規矩，所以你的好朋友多半和你氣味相投，朋友不多但每個都很深交，越相處越能發現你的迷人之處。

#喜歡胡椒粉的你

個性大喇喇又直率，剛認識的會覺得你好像很難相處，認識之後才發現你性情超真，看連續劇會偷偷落淚的那種，外表看起來很強，內心卻柔軟到不行，看到什麼都想幫。

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