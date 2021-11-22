潘瑋柏好眼光曬56萬「英國賽車綠」錶　已被炒高3倍價

▲潘瑋柏愛錶成癡，佩戴PP NAUTILUS型號5711/1R自動錶。（圖／翻攝willpan23 IG）



記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏是演藝圈有名的鐘錶收藏家，擁有不少勞力士（Rolex）、Richard Mille、「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）熱門款，甚至將身價千萬起跳的複雜功能錶也納為珍藏，而錶界正流行的綠色也沒錯過，在IG限時動態曬出最新錶款--GP（Girard-Perregaux，芝柏表）與英國名車Aston Martin合作推出限量188只的特別版Laureato桂冠系列計時碼錶。

▲PP NAUTILUS型號5711/1R玫瑰金自動錶，1,725,000元。（圖／PP提供）

每回潘瑋柏在IG分享生活照，網友除了不停討論他的胖瘦，最終目光還是停留在他手腕上的名錶，他收藏許多「錶王」PP夯錶，例如綠面的NAUTILUS腕錶今年春天一推出他無時差立刻戴上手，同系列他還擁有玫瑰金鍊帶款式的型號5711/1R自動錶。

▲潘瑋柏在限時動態曬出GP Laureato桂冠系列Aston Martin特別版計時腕錶，559,000元。

昨潘瑋柏又在IG限時動態亮出新歡，是GP與名車Aston Martin聯手推出的Laureato桂冠系列計時碼錶，面盤上搶眼的綠色正是「英國賽車綠」，也是Aston Martin的代表色，輔以靈感源自汽車夾層座椅、像鑽石的交叉圖紋，而錶背採透明設計，飾以Aston Martin字樣並顯露GP03300-0141 型自製自動上鍊機芯，定價559,000元，據悉國外網站已炒高3倍價。

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