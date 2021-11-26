泱泱最愛無糖豆漿+3招練出傲人身材　「5大誤區」原來不能這樣喝

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「木曜女神」泱泱以甜美個性及170CM的傲人身材，擄獲不少粉絲的心，日前泱泱在IG發佈一張美照，穿著灰白格紋睡衣，正喝著她最喜歡的無糖豆漿。豆漿中含有醣類、蛋白質、脂肪3大營養，正確飲用豆漿對身體大有裨益，但若是錯誤飲用，營養成分的吸收則會大打折扣，因此要小心避開「5大誤區」，才能像泱泱一樣越喝越美麗。

▲泱泱會選擇水果和豆漿當做點心來控制飲食。（圖／翻攝自IG@lynnwu0219，下同）



泱泱表示想要擁有好身材，第一招就是養成「持續運動」的好習慣；第二招「飲食控制」，除了多運動外，控制飲食也可以有效控管身材，並且運動後可飲用豆漿來補充蛋白質；第三招選擇營養又健康的「水果和豆漿當做點心」，才不會在嘴饞或肚子餓時，因為過餓而暴飲暴食。

▲想練出泱泱傲人身材，就靠喝豆漿、吃水果解嘴饞。

榮新診所營養師李婉萍在臉書粉專「李婉萍的營養天地」發文指出，「豆漿本身就含有醣類、蛋白質、脂肪三大營養，很適合想要減重或運動前後飲用，對運動後的肌肉組織修復有益處」。豆漿含有許多有益健康的功效，但若是錯誤飲用，則會造成反效果，以下5大誤區一起看。

人人適宜

雖然豆漿對身體大有益處，但並非人人都適合飲用。脾胃虛寒者與身體缺鋅者建議少喝，另外豆漿與抗生素中會起化學反應，因此剛服用完抗生素的人，最好間隔1小時以上再飲用。

空腹喝豆漿

若是空腹喝豆漿，豆漿中的蛋白質會被人體轉化成熱量消耗掉，所吸收的營養成分也會降低，因此，若是想將豆漿中的營養成分留住，可以先食用含有澱粉的食物，如：麵包、饅頭等。

▲空腹喝豆漿，營養成分會被消耗掉，建議先食用早餐再飲用。（圖／翻攝自小紅書@lulu追駱駝，@燕窩滋補品～樣子）

只要加熱就可飲用

因為製作方式簡單，許多人會自己手製做豆漿，但豆漿並不是加熱過後就能飲用喔，要確認豆漿有煮熟！生豆漿中含有皂素、胰蛋白酶抑制物等有害物質，若是沒將豆漿煮熟再飲用，會消化困難甚至引起食物中毒。

加蛋更營養

豆漿中含有能抑制蛋白質的消化的胰蛋白酶抑制物，會降低營養價值，且生雞蛋中含有一些細菌及過敏原，由於熱豆漿的溫度無法將激但充分加熱、殺菌，因此食用過多可能會威脅健康。

保溫瓶儲存

因環境潮濕且溫度適宜，細菌會在保溫瓶內大量繁殖，且豆漿中的皂毒素會將保溫瓶裡的水垢溶解導，保溫瓶內的豆漿容易滋生細菌並酸敗變質，不利於人體健康。

▲豆漿還是建議裝在杯中，並盡快飲用完畢。（圖／翻攝自小紅書@一大口凶柿，@WENGXL）

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