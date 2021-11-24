BIO UP雞尾酒配方　緊緻抗老一瓶搞定

▲東森自然美BIO UP系列「高純度酒粕胎盤彈潤霜」，以雞尾酒配方為基底，獨特拉絲線質地，給予肌膚完整滋養。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者邱筱茜／採訪報導

一到冬天肌膚特別容易鬧乾荒，就怕長期處於缺水狀態，不知不覺加速老化，民眾表示，「肌膚的話就是比較在意的是皺紋，然後還有暗沉，就是還有乾燥的部分，如果肌膚太乾，容易粉會上不上去，還會有脫妝的感覺。」

肌膚乾燥會讓老化現象更加明顯，就連上妝擦粉也卡卡，保養瓶瓶罐罐一大堆，其實對付不同的老化必須對症下藥，民眾表示，「自己本身是混合性肌膚，兩頰超容易乾的，所以冬天的話如果真的要做加強保濕，擦乳液真的不太夠，當然希望有種懶人包或大補帖，就是擦完之後可以省去瓶瓶罐罐，而且還可以讓自己膚質變更好。」

▲毛孔粗大、臉頰鬆弛、黑斑、黯沉，都是肌膚老化現象。（圖／記者謝盛帆攝）

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任醫師唐豪悅表示，「每個人老化其實不太一樣，有些人會先覺得皮膚敏感，就怎麼樣都皮膚不太健康，另外有些人是覺得保養品無法吸收，覺得怎麼擦都還是會有細紋，會容易有緊繃。」

另外，她提到，「選擇有功能性的保養品滿重要的，就是選鎖水能力比較好的成分，乾燥導致眼周出現細紋，甚至兩頰鬆款、肌膚暗沈、出現斑點都是肌膚老化的現象。」

▲新光醫院皮膚科醫學美容中心主任醫師唐豪悅受訪表示，挑選保養品應該依個人的肌膚狀況做選擇。（圖／記者謝盛帆攝）

東森自然美BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜，化身肌膚保養最高速5G通訊，與它牌比起來，獨特拉絲霜體有助精華成分滲透，且更好吸收。

▲▼東森自然美BIO UP高純度酒粕胎盤彈潤霜雞尾酒配方，牽絲質地更好吸收。（圖／記者謝盛帆攝）

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任醫師唐豪悅表示，「如果一瓶東西是什麼都加的話、什麼都照顧到，那就是我們所謂雞尾酒配方，因為老化的時候我們鎖水能力是比較差的，所以水分流失會很快，所以第一個是先把保濕做好，那接下來如果是有皺紋問題的人，可能就可以用一些比較緊緻的產品，可以選擇像胜肽類的這一類，那斑點的老化我覺就建議用一些美白的保養品，就是可以有一些抗氧化成分的。」

高純度酒粕胎盤彈潤霜，含有日本黃金麴成分以及乳霜絲狀質地，為肌膚做好保濕打底，讓你輕鬆擁有澎潤肌。