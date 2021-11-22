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台韓網美搶曬「平替版尼龍腋下包」！　光澤感、秋冬石棕紅超搶眼

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▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲台韓網美搶背腋下包。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

腋下包在這兩年掀起熱潮，精品品牌推出的尼龍腋下包成為街上爆款，若想找「平替版」，美國輕量配件包牌 LeSportsac 也在本季推出一款「新月腋下包」，以簡潔的素面色澤呈現，擁有高級質感，連價格也輕鬆好入手，吸引台韓網美搶背一波。同樣屬於平價包牌的Charles & Keith（簡稱小CK）近期則有馬鞍包、枕頭包受到韓星鄭秀晶演繹，也是必收款式。

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲本季全新包型「新月包」，小型包款台幣4千元內有找。（圖／品牌提供）

LeSportsac以經典的防撕裂尼龍打造耐用包款，過去以印花包打天下，本季全新包型「新月包」 一改品牌習慣，將「單色」包款增添多重設計細節，搭配上可拆卸的雙肩帶及金屬扣環，可創造出三種不同揹法。除了經典的尼龍材質外，另也帶來新款輕質尼龍，觸感柔軟且更有光澤感，台韓網美演繹石棕紅、學院綠款式，斜背或是手拎都相當時尚。

韓星鄭秀晶出鏡雜誌畫報時，捨棄精品大牌改背小CK馬鞍包與枕頭包，兩款造型鮮明的手袋立刻脫穎而出。另外，與腋下包輪廓相似的Luna肩背包同樣是大勢首選，通過蓬鬆的包身主體搭配細長肩帶營造衝突效果，是可愛不失個性的選擇。

關鍵字：

LeSportsac, Charles & Keith, 包包, 手袋

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