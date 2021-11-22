關穎不是非百萬名錶不可　戴透明時尚錶吸睛　

▲關穎（左）與姊妹淘聚會，戴VERSACE透明錶帶新錶。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

豪門千金關穎熱愛時尚，全身上下總少不了名牌行頭，但她也樂於混搭平價單品，大玩Mix & Match搭配出不同風格；她對腕錶的選擇也不設限，不僅擁有上百萬元的勞力士（Rolex）彩虹圈腕錶、卡地亞（Cartier）多只PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹系列珠寶錶，她也會戴時尚品牌的流行錶款，日前與姊妹淘聚會，即戴上VERSACE（凡賽斯）秋冬新款的Icon Active計時腕錶。

▲關穎佩戴的VERSACE ICON ACTIVE腕錶，28,800元。（圖／品牌提供）

關穎日前與林志穎老婆陳若儀、名媛楊欣、陶喆老婆江佩蓉、髮飾品牌Monkey Bow創辦人Juliana等姊妹淘一起聚餐，合影時亮出腕上特別的透明錶，是VERSACE今年秋冬結合都會與運動風的Icon Active計時腕錶，採用透明聚

碳酸酯錶殼搭配IP鍍香檳色外框，並以四顆螺絲固定，面盤12時位置點綴Medusa標誌，而從圓弧形內圈可見到另一經典元素希臘迴紋巧妙環繞，透明錶帶上亦有相同圖騰裝飾。

▲關穎收藏卡地亞PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹太陽眼鏡（上，順時針方向），PANTHÈRE DE CARTIER美洲豹戒指，LOVE全鋪鑽手環，PANTHÈRE 1925系列K金鑲鑽腕錶。（圖／翻攝kwanterri IG）

戴上大膽時尚的VERSACE錶款，讓關穎與朋友合影時格外吸睛，也洩露她對有設計感的造型錶款情有獨鍾，她尤其喜歡卡地亞美洲豹系列，不僅收藏珠寶，也擁有至少2只不同姿態的美洲豹珠寶錶，供她日常替換搭配。

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