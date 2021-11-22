浪琴酒桶錶也有最流行的綠色款　優美線條不卡手

▲浪琴表evidenza典藏系列銀面藍色皮革錶帶女錶，62,600元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以優雅設計著稱的浪琴表（Longines），從1920年代風行的裝飾藝術Art Deco風格獲得啟發設計酒桶型的evidenza典藏系列腕錶今年歡慶18周年，流暢的線條與恰好完美貼合女性手腕的尺寸，深受女性青睞，今年推出全新自動上鍊腕錶，配備銀色或最流行的綠色面盤，各有皮錶帶或鍊帶可供選擇。

▲模特兒佩戴浪琴表evidenza典藏系列湖水綠面盤皮革錶帶女錶，62,600元。

浪琴表的第一只酒桶造型腕錶於1911年誕生，在1920年代裝飾藝術時期以細長的酒桶型設計為主，到了近代則以較寬闊但依然優美的造型亮相，特別是浪琴新版的evidenza女錶，面盤中心的啞光區域為呼應錶殼的酒桶形狀，外側則是太陽放射紋，搭配細長的羅馬數字時標以及藍色鋁環裝飾錶冠，更顯摩登。

▲浪琴表evidenza典藏系列湖水綠面盤不鏽鋼錶帶款（左）64,300元，銀面不鏽鋼錶帶款64,300元。

HUBLOT（宇舶錶）也為女性打造酒桶造型錶款SPIRIT OF BIG BANG系列，39毫米的錶徑尺寸讓人難以忽視，外型更霸氣也更有個性，材質以緞面拋光陶瓷錶殼搭配鈦金屬或皇金錶圈，錶圈鑲嵌50顆美鑽增添華麗感，已陸續發表粉紅色、粉藍色或杏色陶瓷款式。

▲HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG 杏色陶瓷鑽錶皇金款，749,000元。（圖／HUBLOT提供）



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