小隻男必看！「170cm以下」明星歐巴關鍵部位穿搭術　原始身高5公分↑

編輯／Beverly

小隻男還在因為身高不夠高而感到困擾嗎，千萬別以為只有天菜臉及高個子才能成為人見人愛的歐巴，今天就來盤點４位身高不到170CM的迷你歐巴，並掌握「三大關鍵部位」改善穿搭，讓你看起來比原始身高再高5公分。

Highlight 耀燮

韓國人氣二代團BEAST，於2017年改名Highlight重新出發，擔任第一主唱的耀燮，雖然身高只有168CM，但憑藉完美歌喉及優秀創作能力，擄獲不少粉絲的心。

iKON 振煥

誰說身高決定一切？身高只有165CM的振煥，憑藉超硬實力，擔任主唱及主領舞，成功成為iKON的靈魂人物。不只一身好實力，振煥也是時尚穿搭王，非常懂得用配件及服飾，拉長身高比例。

SEVENTEEN WOOZI

同樣擁有超硬實力的WOOZI，除了擔任分隊（主唱隊）的隊長外，同時也是SEVENTEEN的專輯製作人。

河成雲

河成雲在韓國知名節目《PRODUCE 101第二季》中，以第11名的成績，成為Wanna One的成員，目前以Solo歌手的身份活動。身高只有168CM的他，掌握了時下潮流及適合自己的穿搭造型，成功在視覺上增高5公分。

想要靠改變穿搭，就能在視覺上增高5公分的小隻男，只要掌握「三大關鍵部位」，並挑選適合自己的穿搭單品，保證讓你馬上變得像以上4位迷你歐巴一樣，帥氣又迷人。

縮小頭部比例

頭部比例小的話，視覺上看起來就會比較高，因此想要顯高，就從改變頭部比例開始。以不同版型的衣服，調整脖子外露的比例，穿著V領上衣，可拉長脖子比例；上寬下窄的倒三角體態，會讓視覺產生沒那麼嬌小的錯覺，可透過健身來鍛鍊肩膀的三角肌，加寬肩部視覺效果；選擇一款適合自己的帽子縮小頭部比例並增加高度，除此之外，還可順便修飾臉型。

▲振煥倒三角好身材顯露無宜，V領上衣搭配帽子果然是時尚穿搭王。（圖／翻攝自IG@gnani_____）

提高腰部比例

想要巧妙修飾身材比例，最快速有效的單品絕對是高腰褲，高腰的設計讓你秒變大長腿；雖說Oversize當道，但寬鬆的版型會讓身材看起來更加矮小，選擇長度落在肚臍下方10公分處的上衣最剛好；著用同色系的上衣與褲子，可以弱化腰際線，身高就顯得變高了。

▲高腰褲不論單穿，還是搭上外套增加層次感都超顯腿長。（圖／翻攝自IG@ yysbeast）

▲長度適中的上衣完美製造長腿效果；同色系穿搭弱化腰際線，非常顯高。（圖／翻攝自IG@ yysbeast）

拉長腿部比例

除了腰際線外，褲子的版型也非常重要。選擇束口褲或是稍微貼合的腳踝的版型，可以增加腿部的線條；褲子與鞋子選擇同一色系，在視覺上可拉長腿部比例。除了巧妙運用穿搭調整身才比例外，最快速有效的方法就是選擇厚底鞋或增高鞋啦。

▲選擇不同版型的褲子，身材比例會差非常多。（圖／翻攝自IG@gooreumseng）

▲同色系的鞋子與褲子做搭配，可以製造腿部被拉長的效果。（圖／翻攝自IG@woozi_universefactory，@yysbeast）

▲貼合腳踝的褲子會增加腿部線條，使腿看起來更長。（圖／翻攝自IG@gnani_____）

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