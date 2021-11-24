九把刀《月老》台詞很恥？！宋芸樺：我是整部戲智商最高的角色

文／妞新聞

《等一個人咖啡》的李思瑩、《我的少女時代》的林真心…演技自然生動的宋芸樺可說是「青春校園電影」的代表人物，不過這次的《月老》不僅僅是青春愛情故事，更加入了「輪迴」、「離別」等元素，更探討著放下與修復，也讓總是很克制情緒表達的宋芸樺，意外開啟一段治癒的旅程。

一開始是為九把刀而來

那後來呢...？

談起接演的起心動念，宋芸樺直言是為九把刀而來，宋芸樺說：「很喜歡九把刀的小說、劇本，一直很想和他合作，但之前在《等一個人咖啡》的時候九把刀是監製，並沒有當導演、寫劇本，比較沒有密切的交流，因此有機會參與也覺得很開心。」不過這樣的想法後來卻悄悄起了變化。

一開始抱著想和九把刀合作的心情而來，但真正打動宋芸樺的卻是《月老》的故事和劇本，宋芸樺說：「因為片中不只有愛情，還有輪迴，甚至角色從無法忘懷到釋懷，以及真正放下遺憾的過程，都跟自己的心境有很多共鳴，看了劇本覺得被深深感動。」

九把刀筆下的台詞很恥？

宋芸樺：我的角色智商最高

由於九把刀筆下的角色常常性格「熱血過頭」，以致於台詞也會有點「恥」，對此妞編輯也好奇在《月老》中宋芸樺有沒有念不出口的台詞，宋芸樺笑說：「很恥的都給別人講了！我是整部戲智商最高的角色！」不過這也代表她錯過許多好玩的部分，宋芸樺說：「害我一直在想我有沒有機會去陰間！」這突然的宣示好像哪裡怪怪的…（笑）

僅管宋芸樺不用講很恥的台詞，但她的角色也很有挑戰，宋芸樺說：「這次的表演用了很多相似的自身經驗帶入，例如陪伴多年的狗狗過世、家人離開，甚至分手的經驗等等，不過最困難卻是『被附身』的戲，自己得殺死自己，臉的表情要虛脫、窒息，但身體卻要有『看見自己恨了500年的人』的情緒，表演起來十分困難。」

找「新對象」治癒失戀？

走出傷痛還是得靠自己

宋芸樺在片中飾演遭逢摯愛離世而無法忘懷的「小咪」，引來月老們積極為她「牽紅線」，想不到怎麼嘗試都無法成功，宋芸樺笑說：「這也反映了現代社會大家常為失戀的人介紹新對象，但要是當事人的開關沒有打開，就很難成功。」比起一直「找」下一個對象，不如好好整理自己的感受，等緣份來的時候，自然而然就會成了。

聊起失戀的經驗，宋芸樺說：「我是很理性的人，以往都覺得失戀沒那麼嚴重，直到自己也經歷刻骨銘心的一段、和真的真的很喜歡的人分手，我才發現原來我也會吃不下！（笑）」關於失戀後的修復，宋芸樺說：「還是得用老派的方法，靠時間去治癒，就跟感冒一樣。」

離別很難，但我更害怕留下遺憾

後悔當時沒能好好說再見

過往在面對「悲傷」時，宋芸樺總是很克制情緒，深怕影響到身旁的人，宋芸樺說：「我的個性很ㄍㄧㄥ，幾年前阿嬤過世的時候，因為知道爸爸很難過，就很想要成為他的依靠，沒有辦法很自然宣洩自己的悲傷，但我在火葬場叫著阿綸的名字，突然覺得即便對方聽不到，但依然能夠過『說出口』來表達情緒，現在想到阿嬤還是會覺得，當時應該能更好地跟她道別。」

儘管人從一出生就在經歷離別，但依舊是個很大的考驗，宋芸樺也同意這點：「我還是會對離別很恐懼，但我發現我更害怕留下遺憾，所以與其因為在意著周遭的看法而隱藏情緒，今後我會讓自己想哭就哭、想笑就笑，想辦法慢慢地宣洩情緒。」

再見不代表再也不見

或許只是不同形式的「遇見」

《月老》的「生死輪迴」觀點引發不少觀眾反思，宋芸樺說：「雖然我沒有摯愛驟逝的經驗，但我之前會覺得愛要緊緊抓住，永遠在一起、永遠不會變。」不過在這部戲之後，宋芸樺也坦言改變了對「愛」的看法，她說：「錯過了一個最愛，還有沒有辦法再愛別人？這是一個很大的課題，但對我來說我會變得更有勇氣說再見，因為那個『再見』不代表未來不會再見，或許只是陪伴的形式不同。」

不管是親人、愛人、朋友的離別，就算這個當下見不到，但不代表我們不能「期待下次的遇見，下次的下次、下次的下次的下次」，宋芸樺說：「即便真的永遠見不到，但那些留在我們心裡的愛不會消失，愉快的相處時光不會消失，即便只能在心裡，那也是一種...遇見。」

Editor／田佳玉 Chiayu Tien

Photographer／韓爵蔚 David Han

Make up／吳羿蓉 Ara Wu from so easy studio

Hair／Rick Lin from ZOOM Hairstyling

Stylist／Yu Kwen

Sponsor／SPORTMAX

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