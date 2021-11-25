柯震東、林哲熹新劇談起激情男男戀　齊看這類網站挑戰大尺度演出

文／妞新聞

由柯震東、林哲熹主演，以「男同志性工作者」為主角的電影《金錢男孩MONEYBOYS》在11月19日上映，為此在片中化身情侶的「東熹CP」也馬不停蹄展開宣傳，談起在片中的激情男男戀，柯震東、林哲熹不約而同表示：「更喜歡跟男生拍親密戲！」

▲柯震東、林哲熹新劇談起激情男男戀（圖／翻攝自IG@jclin0000，下同）

柯震東和片中同為「男同志性工作者」的林哲熹，不僅在工作上互相扶持，更是彼此的情感依靠，兩人也表示：「為了投入角色，看了很多色情按摩的網站，發現上面各種『型』的人都有，不一定要很精壯，所以沒有特別練身材。」而被問到自己的設定是什麼「型」，柯震東說：「我是提供陪伴的服務，像是可以跟我一起泡茶、叫我老婆等等」，林哲熹則說：「我是霸氣、充滿男友力的形象！」

從角色設定來看，這對情侶在進行「親密行為」的時候，應該要是林哲熹比較主動，不過實際播出卻剛好相反，兩人也解釋這場戲真的有特別討論，導演C.B. Yi認為林哲熹飾演的「曉來」在工作時形象比較主動，因此安排他私下比較被動的樣子，以此做出工作與生活的區別，林哲熹說：「是特別要把私下的一面展現給親密愛人看。」

由於兩人要在片中有大尺度親密戲，而且又是初次合作，聊起他們是如何培養感情，林哲熹說：「私下聊天喝一杯，就慢慢變熟了。」更大讚柯震東酒量很好！更進一步談起如何在男男親密戲中進入狀態，柯震東說：「因為彼此都是認真的演員，對劇本的理解、共識也差不多，所以常常沒有套招就直接演、直接摸。」林哲熹也笑說：「跟男生拍親密戲真的比較不緊張、顧慮也會比較少！」

▲林哲熹、柯震東聊起他們是如何培養感情（圖／可樂電影）

至於和男生、女生拍「親密戲」的不同之處，柯震東說：「跟女生會比較擔心不小心冒犯對方，其實有的舉動只是因為在角色裡。」坦言因為性別會有比較多顧慮，他說：「演戲溝通到很細就會不好看，比如接吻氣氛到了我會想到屁股，但這時候如果下手就會被覺得在揩油。」直言和男生拍親密戲比較輕鬆，更打趣說：「不管我怎樣哲熹都不會覺得我在揩他油，然後我同樣也不會覺得他在揩我油。」

▲柯震東（圖／FB@柯震東 Kai Ko）



在《金錢男孩MONEYBOYS》當中帥哥雲集，堪稱是今年集結最多男神的電影，更大談禁忌男男多角戀，聊到「覺得誰是第一帥」，柯震東說：「戲裡的林哲熹真的很帥，男友力十足，我想要買什麼都會買給我。」林哲熹則說：「我這是參考柯震東平常的形象演的。」最後兩人也分豬肉（？）共同決定：「戲外最帥是柯震東、戲裡最帥是林哲熹。」（笑）

▲林哲熹、柯震東（圖／可樂電影）

《金錢男孩MONEYBOYS》在本次金馬影展入圍2項大獎，包括導演C.B. Yi入圍「最佳新導演」、柯震東入圍「最佳男主角」，林哲熹則被金馬影展執行長聞天祥認證是本屆的遺珠。談起金馬獎兩人不約而同表示：「沒有得失心，只要持續拍好電影、演好戲，就會有人看見。」《金錢男孩MONEYBOYS》將於11月19日在台上映。

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