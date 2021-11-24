15道問題測「我是哪種職場人才？」　從工作日常秒看出你的優勢

文／職場人

求職除了要評估產業、公司及職場風氣之外，「工作內容」更是影響你能否適應、做得長久的關鍵因素，找到自己喜歡的工作才能做得開心、有效率，但你知道自己適合什麼性質的工作了嗎？這次要來分享一個網路心理測驗「我是哪種職場人才？」，藉由15道隨機問題檢測，找出自己的工作優勢！

「你喜歡自己動手做一些具體的能直接看到效果的活？」、「你常常想尋找獨特的方式來表現自己的創造力？」......，這個測驗網站總共有15道題目，但職場人不用15道全回答，而是根據每一題的答案由系統分配下一道題目，這些題目大多都是跟職場日常、工作態度、工作方式有關，不用做過多的思考也能直覺回答！

測完之後，你就會得到「ＯＯ型」人才的結果，比如社會型人才屬於勞動者，喜歡從事為人服務和教育他人的工作，性格上屬於熱情慷慨、善於社交，所以人際關係通常也會比較融洽，這類型的人在職場上很適合作為團隊協調者，不過也會因為沒有一技之長容易遭到趨勢淘汰，建議想在職場做得長久，得先培養至少一項專業！

實際型人才比較喜歡從事「看得見、摸得著」的工作，他們手腳靈活、做事非常勤奮，但是比較不擅言詞與社交，這類型的人若是選擇公關或業務產業，可能就會做得很痛苦，但若能找到操作機器、維護器材等工作，就有機會做得風生水起。

常規型人才個性比較喜歡按部就班，也樂於完成指令任務，他們工作相對務實、不喜歡冒險，所以不適合在變動過大的產業，若是又遇到朝令夕改的上司，可是會令他們相當頭痛！

看完上述簡介，職場人是不是也想找出自己屬於哪一類人才呢？趕快點入心理測驗「我是哪種職場人才？」回答問題看解答吧！

Source：我是哪種職場人才

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