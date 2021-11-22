星巴克11／22起連續5天買一送一　限定5款揪友開喝，感恩節再加碼

▲星巴克連三週買一送一，記得先加入會員才能享優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

氣溫下降，星巴克優惠在11月整個給好給滿，連續2週推特定品項買一送一後，本週再「連三」續推好友分享優惠，再加碼11／25感恩節當天全品項第二杯半價，天氣冷颼颼又帶點雨，想療癒一下點咖啡就可以，而丹堤咖啡也在感恩節加碼回饋，推出全品項買一送一優惠。

11月星巴克大放送，連續推出2週特定品項買一送一優惠，本週再度加碼，應該破連續優惠紀錄了，從11／22起至11／26一連五個工作天，從上午11點起至晚上8點，星禮程會員到店購買鹹焦糖風味那堤、蜂蜜風味那堤、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶那堤共5款飲品，兩杯相同容量、口味、冰熱一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。

請注意此活動針對星禮程會員，需「全額」以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付才可回饋，每人至多買二送二，優惠品項依各門市現貨為主，不包含典藏系列咖啡，部分門市不提供此優惠服務。

另針對即將來臨的11／25感恩節，星巴克當天也加碼「全品項第二杯半價」的活動，活動當日購買大杯飲料，即可獲贈全品項大杯飲料的半價優惠券小白單，兌換期限到11／28，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，且無法與其他優惠併用，同樣也有特定門市與車道服務不適用。

而連鎖咖啡丹堤，在11／25感恩節當日也推活動，全系列大杯以上飲品買一送一，此外因應近期菜單也全新升級，在12／10前指定香草烤雞蘿蔓沙拉、GRANOLA莓果優格碗、香蒜青醬嫩雞義大利麵等餐點，即贈中杯美式咖啡一杯。

▲丹堤咖啡也在感恩節推買一送一。（圖／翻攝丹堤官方粉絲團）

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