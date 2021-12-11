聲林之王3後台直擊！祝賀選手晉級ecKare禮物盒誠意爆棚

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▲祝賀聲林之王3選手晉級的ecKare禮物盒誠意爆棚。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

以超高規格打造的本土選秀節目《聲林之王3》，播出後再度轟動全網釀成話題，競爭激烈的海選賽制火速在網路上累積討論熱潮，選手們的一舉一動也成為大家關注的焦點，這次第2集片尾出現晉級選手收到「ecKare禮物盒」的真實反應，令人相當好奇到底內容物有什麼！

▲休息室的桌上擺放著許多ecKare禮物盒令人好奇。

影片中，當順利晉級的選手帶著喜悅的心情陸續步入休息室時，有人率先發現休息室的桌上擺放著許多禮物盒，上面還印有第三座聲林的主視覺，以及大大的「ecL」logo，更加吸引眾人好奇這個「ecKare禮物盒」裡面到底有什麼東西。

▲ecKare禮物盒中的大容量瓶，方便大家喝水。

當大家迫不及待打開一看，裡面竟然有搖搖杯以及滿滿的全套ecL產品彩妝組，令人相當驚喜，直呼太好康了～有選手迫不及待拿起「ecL眼頰兩用盤」來試色，大讚都是百搭的大地色系而且很顯色，超級實用；愛美的選手拿到平時用量很大的「ecL立體修容盤」非常開心，大讚是打鼻影、增加五官立體度必備神器，也有選手拿起搖搖杯說，以後練舞用這個大容量瓶，裝水喝超方便。

▲ecKare禮物盒裡滿滿的美妝聯名商品，誠意十足令選手大讚。

原來這是由ecKare東森直消電商特別為順利晉級的選手們所準備的晉級禮盒，不只是恭喜各位參賽者正式成為聲林之王的一份子，更是裝載了ecKare支援選手們的滿滿祝福心意，鼓勵選手們一起勇敢逐夢。

▲ecL聯名商品不只實用，包裝也超級漂亮吸睛。

不少人也發現ecL彩妝品包裝超級漂亮！這是ecL彩妝為了聲林之王特別推出的限定包裝，邀請旅日IG網紅插畫家Eszter Chen合作聯名，以「隱藏在叢林裡的歌聲」為發想，上面的每隻動物，像是花豹、樹懶、兔子、小鹿…等象徵選手的不同個性及專長，由豐富的植物及花卉組成的叢林則代表著欣欣向榮的舞台，每一朵花和葉子就像是樂符律動，激發出動物們的生命力，只要站上舞台就要好好把握機會盡情展現自己，綻放年輕的熱情活力。