冷到皮皮挫？營養師大推7種「暖身食物」　活血補鈣還能好入睡

▲營養師分享，有些食物很適合天冷時攝取幫助暖身。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

前幾天天氣稍微回暖了一點，今天氣溫又急凍，怕冷的人除了多穿幾件衣服禦寒，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）也推薦可以吃些能幫助補血、促進血液循環的「暖身食物」，幫助溫熱身體，除了暖身，有些還能補鈣、護心，甚至幫助睡眠的效果。

1.紅色肉類



除了含有豐富蛋白質外，還富含鐵質，可幫助鐵的補充、補血暖身。

2.魚類



魚類建議每週至少吃2～3次，增加Omega-3脂肪酸攝取外，也是優質蛋白質的來源。

3.龍眼乾



龍眼乾算是不錯的果乾食物，可以幫助血液循環，活血安神。

4.薑



薑含有薑辣素，又稱為生薑酚，能幫助對抗自由基外，還有助於促進血液循環，幫助代謝、使身體暖和，熱身補心。

5.辣椒



辣椒中的辣椒素可促進交感神經活化，幫助促進代謝。

6.蒜頭



蒜頭中的蒜素除了可幫助殺菌外，也能幫助增加心血管功能、預防心血管疾病，有護心作用。

7.蔥



富含硫化物，可抗氧化並活血，促進血液循環。

除了吃的食材外，溫熱飲品也是很好的選擇，蕭瑋霖也推薦可以選擇以下4種飲品。

1.肉桂咖啡

愛喝咖啡的人，蕭瑋霖建議可以加入一些肉桂粉，肉桂所含的「肉桂醛」可以幫助產熱，對於冬天來說是非常不錯的食材。

2.薑汁牛奶



許多人都知道天冷時喝點薑汁可以暖身，搭配牛奶除了能補充蛋白質外，還可以補充鈣質，非常適合冬天。

3.桂圓紅棗茶



桂圓紅棗茶也是冬季最佳飲品，除了可以暖身外，也可幫助睡眠。

4.洋甘菊茶



洋甘菊茶所含的芹菜素，對於鎮定神經有幫助，不僅能暖身，還能幫助鎮靜舒眠。

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