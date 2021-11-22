兒童聖誕禮就送這個！　Flik Flak環境友善物料造閃亮錶

▲兒童腕錶品牌Flik Flak推出閃耀系列三款新錶。（圖／Flik Flak提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

大人小孩都期待的聖誕節倒數一個多月，各家品牌開始推出閃亮亮禮品應景，瑞士兒童腕錶品牌Flik Flak推出閃耀系列3款新錶，均以對環境友善的生物來源塑料（Bio-sourced plastic）製作錶殼，並以再生PET瓶製成耀眼的織品錶帶，不僅吸引小朋友目光，同時也引領他們了解資源再利用的可貴。

▲Flik Flak推出藍色款的Shine in Blue腕錶，1,600元。

3款適合當聖誕禮物的Flik Flak閃耀系列，分別為藍色的Shine in Blue腕錶、粉紅與金色織帶的Shine in Pink腕錶，以及亮粉質感矽膠錶帶的Confetti Party 腕錶，面盤設計也呼應錶帶色彩，藉由清晰易變辨的數字與圓點時標、指針，讓兒童能輕鬆讀時也戴得漂亮有型。

▲Flik Flak Confetti Party腕錶（左）1,950元，SHINE IN PINK腕錶 1,600元。，



若是史努比的忠實粉絲，目光肯定會被Swatch近期上市的Peanuts腕錶系列吸走，品牌近日更加碼推出Swatch X You 訂製腕錶，一口氣發表3款限定畫布，讓史努比粉絲能夠訂製獨一無二的專屬錶款，同時附有印上「Peanuts」字樣的專屬錶圈，更具收藏價值。

▲Swatch X You推出「PEANUTS GANG」畫布，呈現查理布朗學校中其他同學與史努比可愛圖案。（圖／Swatch提供，以下同）

▲Swatch「LOVE HUGS HAHA」畫布在中央透過Peanuts全員合作排出「LOVE」、「HUGS」、「HAHA」字樣，訂製單只錶3,950元。



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