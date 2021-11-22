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10年婚姻告吹！大S：人生不要拖泥帶水，尤其是談感情

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▲▼大S：人生不要拖泥帶水，尤其是談感情 。（圖／翻攝自大S FB）

▲大S、汪小菲10年婚姻畫下句點。（圖／翻攝自FB/大S徐熙媛，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

大S婚變傳了數月，今（11/22）正式發出離婚聲明，結束與汪小菲的10年婚姻，其實大S婚前本來就是敢愛敢恨的個性，每段感情都愛得濃烈也分得乾脆，盤點她曾在節目中分享的愛情觀，相信兩人和平分開是她深思熟慮後的決定。

▲▼大S：人生不要拖泥帶水，尤其是談感情 。（圖／翻攝自大S FB）

#我的感情轟轟烈烈，可是結束得也斬釘截鐵，就算我真的很痛苦很痛苦，我還是會用我的理智面對我的人生和感情。

#人生不要拖泥帶水，尤其在談感情上。

#不想製造衝突的話，不要再追問前任的事情。

#前任會結束通常都是我主動提出，我會刪掉所有聯絡方式，既然有這個決心的話，就不要讓他有回頭空間。

#戀愛中沒有一個人會給你正確的答案

▲▼大S：人生不要拖泥帶水，尤其是談感情 。（圖／翻攝自大S FB）

#當你看一個人，怎麼看都覺得好可愛，不管他做什麼事，都覺得很好笑，他只要很自然的在你旁邊，你就覺得很幸福，那就是你真的很愛他。 ​​​

#我建議大家真的要找對人再結婚，找不對的人你會想辦法經營，但找對人你就會自然而然可以走下去。

#如果他說愛你比海深，其實只像條水溝深，所以別聽他說，要用心感覺，我感覺到我只有一滴水深。

#你以為擔心，他就不會走嗎？你以為懷疑，他就會愛你嗎？愛情是屬於付出愈多，失去也就愈多的東西。​

#不會因為你談過戀愛就知道你要什麼人，絕對不會！

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關鍵字：

大S, 汪小菲, 離婚, 金句, 感情

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