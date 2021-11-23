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陳昊森曾收傻眼聖誕禮物！　自曝「與很多男生不同」睡前必做一件事

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記者張毓容／台北報導　圖／公關提供、翻攝IG@chenhaosen802

人氣美妝品牌雅詩蘭黛為與粉絲一同歡慶聖誕節，特別打造好玩好拍又有得拿的「奇幻聖誕糖果屋」快閃店，將於全台巡迴，更請來新生代男神陳昊森現身板橋大遠百開跑活動，他不僅分享自己印象最深的交換禮物讓他好氣又好笑，更自曝自己與很多男生不太一樣，睡前一定做好唇部保養，洗澡後要擦身體乳，堪稱男生中的保養達人。

▲▼陳昊森重細節　自曝睡前必做一件事。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲陳昊森以一身黑色西裝帥氣現身活動現場。

以《刻在你心底的名字》人氣暴漲的陳昊森，22日以一身黑色合身西裝帥氣現身活動現場，他表示一看到雅詩蘭黛「奇幻聖誕糖果屋」裡巨型棒棒糖、馬卡龍裝飾和繽紛紅粉色系的設計，就覺得很有「粉紅泡泡」的感覺，也笑說心裡還想「我站在裡面會不會顯得太陽剛…」，但一方面又很開心，可以順便挑一些保養品當作聖誕禮物，送給媽媽和姊姊。

而近期都在忙碌拍攝電影的他今年聖誕節將在劇組中度過，他笑說自己平常就沒什麼在過聖誕節，今年剛好跟劇組一起過，也是一個滿特別的經驗，更打趣說道「希望有一天生日的時候也能跟劇組一起度過。」

雖然今年聖誕節在忙工作，但他也分享自己玩交換禮物的難忘悲慘經驗。他有次跟朋友交換聖誕禮物時，他送了對方一個循環風扇，對方送他的卻是小時候很愛玩、會黏在牆壁上的「黏黏人」懷舊玩具，「收到這個時，我想說怎麼這麼爛，就隨手往上一丟，結果就黏在天花板上，也拿不下來，所以我等於沒有禮物！」讓他好氣又好笑，也成為他印象最深刻的「聖誕禮物」。

▲▼陳昊森重細節　自曝睡前必做一件事。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ） 

▲他自曝睡前一定會先做好護唇保養。

而品牌也特地準備了聖誕限定的美唇組提前送他聖誕禮物，他開心之餘也自曝，自從拍戲常被化妝師說嘴唇很乾，就意識到唇部的保養很重要，所以現在睡前都會塗厚厚一層護唇保養才睡。此外，他更透露自己跟很多男生不同，洗完澡後很喜歡擦身體乳，「可能大家會覺得悶悶的，但我喜歡睡覺的時候，窩在棉被裡可以聞到身體乳的味道。」堪稱男生中的保養達人。

▲▼陳昊森重細節　自曝睡前必做一件事。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲雅詩蘭黛聖誕限定快閃店將陸續於全台巡迴。

雅詩蘭黛特別以童話故事中的夢幻糖果屋為主題，於聖誕前夕打造出「奇幻聖誕糖果屋」快閃店，不僅有聖誕氣息濃厚的夢幻打卡場景，還有眾多聖誕限定優惠組，更推出中獎率100%的扭蛋機，除了小棕瓶、原生露等明星商品隨身瓶，還有機會抽中正貨商品，現場還有消費即可隨拍隨喜的聖誕拍貼機和超狂滿額禮，即日將於全台百貨巡迴展開。

▲▼陳昊森重細節　自曝睡前必做一件事。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲雅詩蘭黛 奇幻聖誕粉嫩美唇組，NT$1,680。

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陳昊森, 聖誕節, 聖誕禮物, 聖誕禮盒, 活動, 保養, 雅詩蘭黛, ESTEE LAUDER, 快閃店

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