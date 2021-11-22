拒絕老化！讓細紋消失的「4大技法」，讓你比同齡更年輕

▲聰明保養才能老得比別人慢。（圖／翻攝自IG/ahc_official，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

邁入秋冬季節，氣溫降低與環境變化會造成肌膚表面屏障保護作用下降，循環及代謝漸緩，更容易產生細紋。這時候肌膚除了強化保濕滋潤，挑選適合自己的保養品之外，童顏美肌教你透過簡單幾招，對抗臉部紋路的生成。

#以化妝水輕拍，加強保養品吸收

洗完臉擦乾後，保養的第一步驟，建議可先透過化妝水先為肌膚補充水分，以加強肌膚滲透力，幫助後續保養品的吸收。不論是透過化妝棉或是雙手，皆可以輕拍的方式增加肌膚吸收力。由下而上、由內而外的輕拍和提拉可以減少摩擦同時緊緻肌膚。



#以油保養推按臉部，撫平紋路

化妝水之後，可以油保養搭配乳霜按摩。建議按摩時要增加保養品用量，避免過乾拉扯臉部肌膚。以手掌的溫度將油保養均勻推開，再由下而上輕輕推按臉頰，也可以雙手摀住臉部中心往兩側推開，過程中當然也別忘記容易顯年齡的脖子。

1. 加強撫平抬頭紋、魚尾紋：撐開食指與中指，運用指腹在抬頭紋、魚尾紋處上下來回按摩。接著用指關節在同樣的部位由下往上輕推。

2. 加強撫平木偶紋、法令紋：眼周下方可以指腹左右橫向按摩，並帶到太陽穴；人中、下巴處則可以上下滾動幫助放鬆。接著以指關節按摩脖子及下顎，順著下巴線條由下往上拉提頸部。

#利用眼霜按摩，淡化眼周細紋

建議取用黃豆大小的眼霜於指腹上，並從眼尾到眼頭輕拍以逆向方式直到眼霜吸收。整個過程以力氣較小的無名指輕柔按摩眼周，才不容易長出細紋。



#潤唇精華加強滋潤，撫平唇紋

成分需注意挑選可深入滋潤角質層之油脂，讓潤唇不再只是敷上一層保護膜。日間可薄擦打底，而夜間於睡前厚敷保養，則有助去除死皮，重新擁有彈潤雙唇。

▲KOSE INFINITY 塑妍雙向修護霜，60g，17,500元。

▲L’OCCITANE 豐收乳油木雪白花香護唇膏，12ml，400元。

▲童顏有機 乳香緊致馥活油，1,480元。

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