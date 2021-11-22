fb ig video ETtoday search mobile

拒絕老化！讓細紋消失的「4大技法」，讓你比同齡更年輕

>

▲▼消除紋路技法。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

▲聰明保養才能老得比別人慢。（圖／翻攝自IG/ahc_official，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

邁入秋冬季節，氣溫降低與環境變化會造成肌膚表面屏障保護作用下降，循環及代謝漸緩，更容易產生細紋。這時候肌膚除了強化保濕滋潤，挑選適合自己的保養品之外，童顏美肌教你透過簡單幾招，對抗臉部紋路的生成。

▲▼消除紋路技法。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

#以化妝水輕拍，加強保養品吸收

洗完臉擦乾後，保養的第一步驟，建議可先透過化妝水先為肌膚補充水分，以加強肌膚滲透力，幫助後續保養品的吸收。不論是透過化妝棉或是雙手，皆可以輕拍的方式增加肌膚吸收力。由下而上、由內而外的輕拍和提拉可以減少摩擦同時緊緻肌膚。

#以油保養推按臉部，撫平紋路

化妝水之後，可以油保養搭配乳霜按摩。建議按摩時要增加保養品用量，避免過乾拉扯臉部肌膚。以手掌的溫度將油保養均勻推開，再由下而上輕輕推按臉頰，也可以雙手摀住臉部中心往兩側推開，過程中當然也別忘記容易顯年齡的脖子。

1. 加強撫平抬頭紋、魚尾紋：撐開食指與中指，運用指腹在抬頭紋、魚尾紋處上下來回按摩。接著用指關節在同樣的部位由下往上輕推。
2. 加強撫平木偶紋、法令紋：眼周下方可以指腹左右橫向按摩，並帶到太陽穴；人中、下巴處則可以上下滾動幫助放鬆。接著以指關節按摩脖子及下顎，順著下巴線條由下往上拉提頸部。

▲▼消除紋路技法。（圖／翻攝自IG/ahc_official）#利用眼霜按摩，淡化眼周細紋

建議取用黃豆大小的眼霜於指腹上，並從眼尾到眼頭輕拍以逆向方式直到眼霜吸收。整個過程以力氣較小的無名指輕柔按摩眼周，才不容易長出細紋。

#潤唇精華加強滋潤，撫平唇紋

成分需注意挑選可深入滋潤角質層之油脂，讓潤唇不再只是敷上一層保護膜。日間可薄擦打底，而夜間於睡前厚敷保養，則有助去除死皮，重新擁有彈潤雙唇。

▲▼消除紋路技法。（圖／品牌提供）

▲KOSE INFINITY 塑妍雙向修護霜，60g，17,500元。

▲▼消除紋路技法。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 豐收乳油木雪白花香護唇膏，12ml，400元。

▲▼消除紋路技法。（圖／品牌提供）

▲童顏有機 乳香緊致馥活油，1,480元。

►身體抹起來乾又粗？「睡前一動作」讓肌膚柔軟，竟還能助眠

關鍵字：

紋路, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克11／22起連續5天買一送一　限定5款揪友開喝，感恩節再加碼

星巴克11／22起連續5天買一送一　限定5款揪友開喝，感恩節再加碼

「懶癌末期患者」星座Top3，第1名光鮮亮麗，外表根本看不出！

「懶癌末期患者」星座Top3，第1名光鮮亮麗，外表根本看不出！

減重醫師分享3種「低熱量宵夜」　吃得飽、不會胖還能助眠

減重醫師分享3種「低熱量宵夜」　吃得飽、不會胖還能助眠

《鬼滅》「日輪刀摺疊傘」整支黑色帥到爆　打開來竟是滿滿紫藤花 10年婚姻告吹！大S：人生不要拖泥帶水，尤其是談感情 冷到皮皮挫？營養師大推7種「暖身食物」　活血補鈣還能好入睡 2021「最熱門球鞋」TOP 10！這雙小白鞋打敗Nike Dunk熊貓、NB327 極簡生活5原則：「學會留白」讓你活得更快樂 氣炸烤箱7980元→3999元　可烤全雞、減油80%，從此不怕胖 網友評選最雷「交換禮物」TOP 4　萬年馬克杯不要再送，這幾樣才實用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面