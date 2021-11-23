「分手後走不出來」星座Top4，水瓶也入榜，特別後悔當初不珍惜

▲4星座分手需要多一點時間，才能進入下段感情。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

情侶分手總會度過一段陣痛期，有的人能慢慢走出傷痛，但有的星座很容易陷在情傷中，怎麼也走不出，很難再談下一場戀愛。

第1名 巨蟹座

巨蟹進榜不意外，他們很重感情，即便分手對外宣稱好聚好散，讓大家以為他沒事，其實這些都是假象，因為不想讓別人看見他的脆弱，夜深人靜獨處時總是特別難受，想起過去的點點滴滴，忍不住眼淚就掉下來。

第2名 處女座

處女座分手後很容易陷入自我懷疑，東想西想到睡不著覺，希望能找出一個分手的理由。是不是哪裡沒做好才會讓另一半離開，總喜歡把錯攬在自己身上，如果能有機會再在一起有多好，即便有了新目標，心底還是滿滿前任的影子。

第3名 水瓶座

水瓶談起戀愛總是若即若離，其實只有他自己知道愛的有多深，分手喜歡強忍著痛裝作不在乎，其實內心知道可能再也遇不到那麼適合的人，悔恨自己當初不好好珍惜，於是保持著單身懲罰自己，需要一段時間才能沖淡滿滿回憶。

第4名 天秤座

天秤分手容易陷入深深憂鬱，整個人變得沒有自信，很難再進入下一段感情，雖然愛情開始總是美好，但後來磨合的各種爭吵，讓他們想到就怕，所以不想再輕易地陷入愛情，一個人其實也很好。

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